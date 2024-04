Il direttore generale Prevenzione del ministero Vaia visita il Pronto soccorso del Policlinico

I rinnovati i locali del Padiglione C in attesa del completamento del Padiglione E

MESSINA – Il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia, ha visitato stamattina il Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera “G. Martino” di Messina. Accompagnato dalla rettrice Giovanna Spatari e dal Manager Giorgio Giulio Santonocito, Vaia ha incontrato il personale e visionato i locali appena rinnovati all’interno del Padiglione C, a cui da ieri si rivolgono tutti i cittadini che necessitano di assistenza in urgenza. All’incontro, insieme ai vertici aziendali, era presente anche il Dott. Claudio Pulvirenti, Direttore Usmaf Sasn-Sicilia.

La rivisitazione dell’attuale Pronto soccorso, in attesa del completamento del padiglione E, è stata realizzata nell’arco di quindici giorni dalla nuova Direzione Aziendale per assicurare ai pazienti maggiore comfort e assistenza.

Si è trattata di una visita di cortesia, durante la quale Santonocito ha illustrato a Vaia alcune delle caratteristiche strutturali e logistiche che caratterizzano l’Aou, anche in relazione alle potenzialità di collegamento tra i diversi padiglioni. Aspetti, questi ultimi, su cui vi sono già alcune progettualità e che vedono proprio nel padiglione C una struttura che potrebbe evolvere in futuro verso una caratterizzazione specifica di polo infettivo ad ampio spettro.