Il Far West nella strada, 19mila euro di multa e 16 veicoli sequestrati

I controlli dei carabinieri ieri notte a Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Ieri notte, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno controllato più 180 persone e oltre 140 veicoli, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della strada. I carabinieri hanno sequestrato e sottoposto a fermo 16 veicoli, ritirando sei patenti di guida, per gravi violazioni del Codice della strada, con l’adozione del provvedimento di sospensione ed elevando sanzioni per oltre 19.000 euro.

Tre automobilisti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.