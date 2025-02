Il ferimento in piazza Lo Sardo, l’appello: “Basta Far West”

Indagini in corso sulla lite di oggi. La consigliera Buda insiste sull'esigenza di maggiori controlli

MESSINA – Nel primo pomeriggio di oggi Intervento della polizia a piazza Lo Sardo, ex piazza del Popolo. Piazza dove è scoppiata una rissa tra due uomini, uno dei quali si era “intromesso” nella lite tra l’altro e una donna. Quando è arrivata la pattuglia delle Volanti era rimasto solo uno dei due uomini, lievemente ferito, che è stato reticente sull’accaduto e si era anche rifiutato di fornire le generalità. Ed è stato portato in caserma e denunciato.

Identificato l’altro protagonista della violenta lite. Non è ancora chiaro che cosa sia stato adoperato per ferire uno dei due. Le indagini sono in corso.

“Ennesimo Far West in piazza Lo Sardo”

A denunciare l’ennesimo “Far West” è stata stamattina la consigliera della IV Municipalità Debora Buda, che ha lanciato l’allarme insieme al comitato “Piazza del Popolo e largo Seggiola”. Così la vicepresidente della Circoscrizione: “Anche oggi, infatti, sotto i nostri occhi, e di tutti gli attoniti passanti e residenti, è andata in scena l’ennesimo episodio di aggressione. Ringraziamo per il pronto intervento polizia di Stato e polizia locale, quest’ultima sotto la guida del comandante Giovanni Giardina”.

