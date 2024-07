Il Festival del cinema italiano a Patti con madrina Ornella Muti

Dall’1 al 6 luglio Patti e il Teatro greco di Tindari ospitano la cinematografia “made in Italy”. Ecco il programma

PATTI – Al via la quinta edizione del Festival del Cinema Italiano. Dall’1 al 6 luglio Patti e il Teatro greco di Tindari ospitano la cinematografia “made in Italy”.

Con la direzione artistica del critico cinematografico Carlo Gentile (Rai – Sncci) e la presidenza di Franco Arcoraci, l’edizione del Festival del Cinema Italiano di quest’anno, in programma dall’1 al 6 luglio a Patti e al Teatro Greco di Tindari (Messina), oltre ai film, ai cortometraggi e ai documentari in concorso, ha in programma molte anteprime nazionali ed internazionali.

La formula ibrida della selezione diretta delle opere audiovisive ma anche con l’apertura a giovani autori attraverso “Filmfreeway”, lascia spazio alle scoperte e al tempo stesso assegnerà gli ambiti riconoscimenti delle “Stelle d’Argento”, nelle varie sezioni, a film che hanno sono stati i protagonisti nelle sale italiane della presente stagione cinematografica.

Le giurie sono composte da Katia Ricciarelli (presidente onoraria per il Concorso), Vincent Riotta, Nancy Bishop, Michelle Danner, Pino Ammendola, Margot Sikabonyi, Katia Nani, Mariella Anziano, Chiara Colizzi, Dante Mariti e Mirko Alivernini.

La madrina del Festival 2024 è l’attrice Ornella Muti, che sarà la protagonista della serata finale condotta dalla popolare conduttrice Rai Roberta Ammendola.

Il ricco programma propone anche mostre collettive, masterclass, eventi musicali, eventi gastronomici, panel, presentazioni di libri e moltissimo altro.

Tra i tanti ospiti che animeranno questa attesa settimana a Patti: Gianluca Guzzo, Liana Orfei, Milena Miconi, Claudio Colica, Luca Barbareschi, Fabio Fulco, Beppe Convertini, Beatrice Luzzi, Andrea Roncato, Enzo Gragnaniello e Chiara Colizzi.

Le pellicole in anteprima sono: N.E.E.T. regia di Andrea Biglione; Andiamo avanti regia di Michele Lunella; La Messina bendata regia di Salvo Grasso; 30 anni di meno regia di Mauro Graiani; Una commedia pericolosa regia di Alessandro Pondi; Giorni felici regia di Simone Petralia e L’uomo che disse no regia di Mirko Alivernini.

Molte le location che ospiteranno le proiezioni e gli eventi: Palazzo Galvagno, Villa Pisani, Hotel Club La Playa e il Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo.

L’Area Food sarà invece ubicata nel giardino dell’Hotel Club La Playa, dove lo chef Enzo Piedimonte e Salvo Terruso, conosciuto come “il Pastaio Matto”, terranno anche degli show cooking per gli ospiti del Festival. Una vetrina gastronomica per raccontare e far conoscere le eccellenze del territorio. Ospite d’onore dell’iniziativa il pasticciere pluridecorato Mauro Lo Faso.

“Non è un’impresa facile – ha dichiarato Carlo Gentile (Sncci) da quest’anno alla guida del Festival – poter realizzare in nuove realtà una manifestazione di questo livello e con tanti ospiti. La regione Sicilia e la cittadina di Patti hanno mostrato un grande entusiasmo nell’accogliere e sostenere questo Festival. Che nonostante un budget ridottissimo sarà sicuramente all’altezza delle aspettative”.

In sintonia con direttore artistico il presidente Franco Arcoraci: “La Sicilia è terra di Cinema, come hanno dimostrato anche i recenti Stati Generali di Siracusa. Quindi non solo il blasonato e ormai settantenne Festival di Taormina, che gode di inarrivabili finanziamenti pubblici e privati, ma anche realtà come la nostra di appassionati imprenditori ‘cinephile’, dimostra come in questi anni anche grazie al Coordinamento dei Festival Cinematografici della Sicilia e alla Sicilia Film Commission, ci sia una continua crescita di iniziative e di spettatori”.

Il Festival del Cinema Italiano è organizzato con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e ha il patrocinio del Comune di Patti (Me). E si avvale della presenza di: Rai Due, Rai News 24, Rai Italia, Rai News.it e della TGR nazionale e Sicilia.

IL PROGRAMMA

1 LUGLIO 2024

18.00

Apertura Mostra Arte e Cinema “La Grande Bellezza”

Art Expo (pittura – scultura – fotografia)

dal pomeriggio dell’1 al pomeriggio del 7 luglio

Palazzo Galvagno

ingresso libero

18.30

Presentazione libro di

Biagio Maimone

“La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario”

modera

Carlo Gentile (Sncci)

Hotel Club La Playa (Patti)

ingresso libero

20.00

Degustazioni e lounge bar,

presentazione della “Casa del Cinema Italiano”

con musica live

Hotel Club La Playa (Patti)

ingresso libero.

20.45

Anteprima del film “N.E.E.T.”

di Andrea Biglione

Villa Pisani (Patti)

ingresso libero

22.30

Proiezione del film

“Andiamo avanti”

di Michele Lunella

Roberta Ammendola

Introduce il regista

Villa Pisani (Patti) – ingresso libero

_________________

2 LUGLIO 2024

Ore 09:30 / 10:30

proiezione dei cortometraggi in “concorso”

“Il treno speciale”

regia Luigi Cianciaruso

“Lui”

regia Riccardo Meli

“Il mondo salvato dalle ragazzine”

regia Maria Luisa Usai

presenta

Paky Arcella

moderano

Catia Nani e Mariella Anziano

ore 10.00

Set cinematografico open air per il cortometraggio “Sara” con la regia di Nello Pepe.

Attrice protagonista Maria Pia Iannuzzi.

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo

Ore 10:30 /12:30

Panel

“Food For Profit”

Dal docufilm di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi

Relatori

Pablo D’Ambrosi e Gianluca Felicetti (Presidente LAV – Lega Anti Vivisezione)

presenta Paky Arcella

moderano

Mariella Anziano e Carlo Gentile (Sncci)

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo

ingresso libero

ore 12:30 / 13:30

proiezione dei cortometraggi in “concorso”

“Era ora!”

regia Valerio Manisi

“Bigger than me”

(Più grande di me)

regia Antonio Carannante e Laura Legner Samela

“Il cuore rubato”

di Sasha Alessandra Carlesi

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo

ingresso libero

Ore 14.30 / 15.45

proiezione dei cortometraggi in “concorso”

“Il guerriero di Taranto”

regia Antonino Macaluso

“Just Kids”

(Solo bambini)

regia Roberto Urbani

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo

ingresso libero

Ore 16:00 / 17:00

Incontro con Liana Orfei

moderatore

Roberta Ammendola

ospite

Liana Orfei

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo

ingresso libero

Ore 17:00 / 18.00

proiezione dei cortometraggi in “concorso”

“Mano nella mano”

regia Angelica Cacciapaglia

“Arriverà l’Aurora”

regia Beatrice Vargiu

presenta

Paky Arcella

moderano Catia Nani e Mariella Anziano

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo – Patti

ingresso libero

18.00 /18.35

Presentazione progetto cinematografico “A Mammana”

con il regista Tony Gangitano

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo – Patti

ingresso libero

19.00 /19.30

Presentazione del libro

di Nancy Bishop

“ Auditioning for film and television”

Ore 19.30 / 20.30

Degustazioni e lounge bar con

“Il pastaio matto” Salvo Terruso

e lo show cooking a cura di Paolo Romeo (chef)

piano bar a cura di Ylenia Scuderi

Hotel La Playa – Patti

ingresso libero

Ore 20:45

proiezione del documentario

“La Messina bendata”

regia Salvo Grasso

alla presenza del regista e del cast

presenta Mariella Anziano

modera Roberta Ammendola

Villa Pisani (Patti)

ingresso libero

ORE 22.00

spettacolo musicale anni 70’/80’/90’

“MUSIC BACK IN TIME”

conduce Paky Arcella

ospiti:

Cecilia Gayle

(coreografie di Alessia De Mariano e Federica Grillo)

Ronnie Jones

Viola Valentino e Roberto Serafini

Gisella Cozzo

(coreografie di Alessia De Mariano e Federica Grillo)

Davide De Marinis

Antonella Mollica

Serena De Bari

Mago Quasar

ospiti i giovani emergenti:

Cristina Bringheli,

Davide Patti e

Nino Catanzaro

Presentazione del nuovo singolo dei DJ Producer Gemy & Johnny La Mesa

Lungomare di Patti

Piazza Dei Marinoti

ORE 00.00

Fine serata, Lounge Bar

presso la Casa del Cinema a cura del Barman Franco Sergente.

Hotel La Playa

Ingresso riservato ai possessori di PASS artisti e ospiti.

_______________

3 LUGLIO 2024

Ore 09:30 / 10:45

proiezione dei cortometraggi in “concorso”

“Omayma”

regia Fabio Schifilliti

“Il racconto di Ester”

regia Simone Barletta

“Cribaby”

regia Antonio Casanegra

“Two Men’s Land”

regia Micol Victoria Osti

presenta

Paky Arcella

moderano Catia Nani e Mariella Anziano

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo

ingresso libero

Ore 11:00 / 11:25

proiezione e premiazione del cortometraggio (fuori concorso)

“8 Euro”

Regia Tony Morgan

Presenta Paky Arcella

modera

Roberta Ammendola

consegna il riconoscimento

Pino Ammendola

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo

ingresso libero

Ore 11.30/13.30

Workshop

di Vincent Riotta

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo

ingresso libero

Ore 14:30/ 17:00

proiezione dei cortometraggi sezione “concorso”

“Novavita”

regia Francesco Bruno Sorrentino e Antonio Genovese

“Cicale”

regia Matteo Chiaretti

e Alberto Lopes

“Libera di volare”

regia Claudio Costa

“L’amore nonostante tutto” regia Elisabetta Pellini

“Chello ‘ncuollo”

regia Olga Torrico

presenta

Paky Arcella

moderano

Catia Nani e Mariella Anziano

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo

ingresso libero

Ore 17:45/ 19.00

Presentazione del libro “Tracce di tacchi” – Storie di scarpe straordinarie

di Pino Ammendola

modera Roberta Ammendola

Letture di Chiara Colizzi e Stefania Casini

Ore 19.30/20.30

Degustazioni e lounge bar

Con “Il pastaio matto” Salvo Terruso

E show cooking

Ristorante Nereo di Patti

Accompagnamento musicale di Ylenia Scuderi

Hotel La Playa

ingresso libero

Ore 20:45

proiezione del film per la sezione “Anteprime”

“30 anni di meno” regia Mauro Graiani

Alla presenza del cast:

Milena Miconi – Claudio Gregori – Claudio Colica – Antonio Catania

modera Roberta Ammendola

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo – Patti

ingresso libero

Ore 22:30

consegna riconoscimenti ai cortometraggi in “concorso”

a cura di Mauro Graiani

Ore 22.45

proiezione del film per la sezione “Anteprima”

“Una commedia pericolosa” regia Alessandro Pondi

Alla presenza del regista e dell’attrice Monica Vallerini

moderano: Carlo Gentile e Giusy Venuti

Cine Teatro Comunale Beniamino Joppolo – Patti

ingresso libero

______________

4 LUGLIO 2024

Ore 09:30 / 9.45

proiezione dei “mobyles” in Concorso

“Bambù”

regia Flavio Papa

“Ricordi perduti”

regia Vincenzo Della Corte

presenta

Paky Arcella

modera

Crisina De Felici

consegna dei riconoscimenti

a cura di Mirko Alivernini

Cine-Teatro Comunale Beniamino Joppolo

Ore 10.00 / 11.00

Panel:

“Il Cinema incontra il Cinema”

Relatori:

Mirko Alivernini, Ottaviano Dell’Acqua, Nino Celeste, Massimo Vanni e DiegoTriolo

modera

Cristina De Felici

Cine-Teatro comunale Beniamino Joppolo

Ore 11.10

Consegna riconoscimento a

Angelo Faraci per “L’impegno sul territorio”

presenta

Paky arcella

Consegna il riconoscimento Mirko Alivernini

Cine-Teatro Comunale Beniamino Joppolo

Ore 14:30/ 16:30

proiezione dei documentari in “concorso”

“Il Re fanciullo”

regia Alessandra Lancellotti

“Il posto del padre”

regia

Francesco D’ascenzo

presenta

Paky Arcella

moderano

Mariella Anziano e Catia Nani

Ore 16:45 / 17:45

presentazione progetto

…