Il Festival internazionale organistico siciliano: la seconda edizione al Duomo di Messina

La prima era stata a Barcellona Pozzo di Gotto. Tre gli appuntamenti con ospiti da tutto il mondo

MESSINA – Si terrà dal 25 marzo al 13 aprile al Duomo di Messina la seconda edizione del Festival Internazionale Organistico siciliano. Sarà la prima volta in città per la manifestazione, evento musicale che si è tenuto lo scorso anno nella Cattedrale di Barcellona di Gotto e che gode della direzione artistica di Silvia Di Falco, rinomata soprano e figura centrale nel panorama musicale internazionale. Un evento prestigioso, organizzato dall’Associazione Culturale Italian Opera Live, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Messina e il supporto di Padre Lombardo.

Tre gli appuntamenti in programma, tutti con ingresso gratuito. Il primo sarà concerto del 25 marzo con protagonisti la mezzosoprano polacca Magdalena Cornelius Kulig, accompagnata dall’organista Sarah Stamoltsyan e la flautista Ewelina Zawislak. Il secondo, invece, sarà il 5 aprile: si esibirà l’organista americano Gail Archer, al fianco della soprano Silvia Di Falco. Infine il 13 aprile ci sarà l’organista Victor Contreras, accompagnato dalla voce del tenore Davide Benigno.