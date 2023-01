Il film. Giovanna Taviani a Messina per presentare i "cunti" di Sicilia - Tempostretto

Al cinema Lux si presenta "Cúntami” lunedì 30 gennaio, alla presenza della regista e dell’attore Gaspare Balsamo, e il 2 febbraio

MESSINA – Giovanna Taviani a Messina per presentare il pluripremiato “Cúntami”. Un inno alla Sicilia dei dei cunti, racconti orali epici, in cinque luoghi simbolici dell’isola. Al cinema Lux si presenta il film lunedì 30 gennaio, con la prima messinese alla presenza della regista e dell’attore Gaspare Balsamo. Dopo il Premio Speciale ai Nastri d’Argento nella sezione “Docufilm” e il premio della giuria del SNGCI per la sezione #Frame Italia al Festival Sguardi Altrove, “Cúntami” di Giovanna Taviani arriva anche a Messina grazie al Cineforum Orione. Inserito nell’ambito della 60esima stagione cinematografica della storica associazione messinese, il film sarà proiettato lunedì 30 gennaio e giovedì 2 febbraio al Cinema Lux, 16.30, 18.30 e 20.30. Gli spettacoli di lunedì 30 gennaio si svolgeranno alla presenza della regista e dell’attore Gaspare Balsamo, che si intratterranno con il pubblico al termine della proiezione per un momento di approfondimento sul film.

Una sequenza di “Cúntami”

“Cùntami” è il viaggio personalissimo della regista Giovanna Taviani, figlia del regista Vittorio e nipote di Paolo Taviani, in Sicilia alla ricerca dei nuovi narratori orali che affondano le proprie radici nell’epica raccontando il nostro presente in una forma che riattualizza il mito proponendolo come chiave interpretativa contemporanea. Il viaggio di Cùntami parte da Palermo e tocca, come anticipato, cinque luoghi simbolici della Sicilia, ciascuno legato a una storia e a un grande narratore orale siciliano. Nel film Vincenzo Pirrotta interpreta un Orlando Furioso tradito dalla terra che ama, la Sicilia del triangolo della morte. Gaspare Balsamo tra le tonnare abbandonate e i mulini a vento di Culcasi, ci racconta dell’incontro tra Don Chisciotte e Peppino Impastato e della lotta contro i mulini a vento.

30 appuntamenti per la stagione del Cineforum Orione

Tra i protagonisti di Cúntami anche Giovanni Calcagno, Mario Incudine, cantante musicista e autore delle musiche del film, e Yousif Latif Jaralla, nelle vesti di Sancho Panza. Tutti “allievi” di Mimmo Cuticchio, ultimo cuntista e puparo vivente, fondatore, nel 1977, dell’Associazione “Figli d’Arte Cuticchio”.

In generale, la stagione Cinematografica del Cineforum Orione prevede 30 appuntamenti suddivisi in due cicli di proiezioni. La campagna abbonamenti è in corso e il programma è disponibile online sui siti .

Tutte le proiezioni si svolgono con l’intervento del ministero della Cultura e della Regione siciliana – assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e assessorato Turismo Sport e Spettacolo – e con il patrocinio gratuito della Ficc (Federazione Italiana Circoli del Cinema), realtà alla quale

aderisce lo stesso Cineforum Orione.

