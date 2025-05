Il film su Rosa Balistreri, regista e attrice al Lux di Messina

Venerdì 9 maggio l’incontro di Licata e Bambaci con il pubblico in occasione della proiezione del film “L’amore che ho”

MESSINA – Il Cinema Lux di Messina, venerdì 9 maggio alle 18, ospiterà l’incontro con il pubblico del regista Paolo Licata e dell’attrice Tania Bambaci in occasione della proiezione del film “L’amore che ho”.

Il film partendo dal romanzo “L’amuri ca v’haiu” di Luca Torregrossa, narra la vicenda di Rosa Balistreri, leggendaria figura della canzone popolare siciliana, definita “la cantatrice del Sud”.

Questo lavoro, prodotto da Dea Film e Moonlight Pictures, ha nel cast Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro, Tania Bambaci e Anita Pomario, che interpretano Rosa nelle diverse fasi della sua vita, mentre Carmen Consoli, oltre ad apparire nel film nel ruolo di Alice, firma le musiche originali dell’opera. Vincenzo Ferrera dà il volto a Emanuele, padre della Balistreri.

Il regista Paolo Licata, presenta così il suo lavoro: “L’amore che ho, che prende il titolo da una canzone di Rosa (in originale L’amuri ca v’haiu, letteralmente ‘l’amore che ho per voi’), narra la vita della cantautrice siciliana. È una storia che assume un valore importante, non solo per lo spessore culturale della protagonista, ma perché racconta un periodo storico, quello tra gli anni ’60 e ’80, cruciale per l’Italia e per il mondo intero. Un momento di cambiamenti, di fermenti e inquietudini sociali e culturali. Attorno al personaggio di Rosa ruotano figure che rappresentano veri e propri simboli di quei pensieri e di quelle battaglie, come Dario Fo, Renato Guttuso e Andrea Camilleri. Quella di Rosa è una personalità incredibilmente sfaccettata, tormentata, sempre in bilico tra il grande amore e l’estrema violenza. Capace di sentimenti contrastanti, disposta a uccidere ma anche a morire per amore”.