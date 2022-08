Il filo dell'appartenenza, San Marco d'Alunzio festeggia i suoi paesani all'estero - Tempostretto

Una serata per raggiungere gli aluntini nel mondo. L'iniziativa voluta dal sindaco Miracula

San Marco d’Alunzio – Grande gioia per la prima Festa dei Paesani, dedicata a tutti gli aluntini emigrati, che si è svolta a San Marco d’Alunzio. L’iniziativa è partita dal sindaco Filippo Miracula che dal primo giorno del mandato ha espresso il desiderio di voler organizzare una serata per festeggiare insieme a tutti gli aluntini nel mondo.

La manifestazione ha preso il via con la messa, cui è seguito un piccolo rinfresco sul sagrato della Chiesa Madre. Durante la serata, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e Instagram del comune, si sono alternati gli interventi degli aluntini sparsi nel mondo con collegamenti dalla Svizzera all’Argentina, dal Canada, dalle Isole Canarie, all’Australia e all’America, alternati ai saluti di quanti si trovano nel piccolo borgo a trascorrere le consuete vacanze estive. Numerosi sono stati i video inviati per l’occasione dagli aluntini lontani dal proprio paese.