Il fiuto del cane poliziotto Ares scopre droga a Sant’Agata Militello

Blitz della Polizia a casa di un 50enne tradito da una soffiata anonima. Sequestrato quasi un kg di hashish

E’ agli arresti domiciliari il 50enne arrestato a Sant’Agata di Militello dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo la scoperta di 800 grammi di hashish nascosti in un deposito.

Fondamentale per il ritrovamento è stato il fiuto di Ares, il cane poliziotto in servizio all’unità cinofila della Questura di Catania. A far scattare la perquisizione degli agenti del commissariato è stata invece una “soffiata”. La chiamata anonima segnalava la presenza di droga nascosta in un quartiere periferico del comune nebroideo.

Dopo aver setacciato l’abitazione del cinquantenne sospettato, il controllo si è esteso ad un locale tecnico usato dall’uomo. Qui Ares ha presto puntato un armadietto al cui interno i poliziotti hanno trovato 8 panetti sigillati contenenti hashish.

Il cinquantenne è andato ai domiciliari in attesa di comparire davanti al Tribunale di Patti per la convalida dell’arresto