Il geriatra Ferdinando D’Amico riconfermato presidente regionale Sigot Sicilia

MESSINA – Il geriatra Ferdinando D’Amico è stato confermato presidente regionale della Società italiana di Geriatria ospedaliera (Sigot) per il triennio 2024-2026. Dopo aver guidato la Rete assistenziale geriatrica dell’Asp di Messina nel 2021, D’Amico assume ora la presidenza della Società regionale con una visione ambiziosa per il futuro della geriatria siciliana.

“Dopo i tre anni precedenti, durante i quali abbiamo affrontato i cambiamenti nel sistema sanitario regionale post-pandemia da Covid-19 e abbiamo affrontato le sfide nell’assistenza agli anziani – ha commentato D’Amico dopo la conferma – sento la responsabilità di guidare un percorso culturale, scientifico e gestionale che porti la geriatria siciliana a essere protagonista nella cura degli anziani. Questo include la promozione di servizi innovativi, l’integrazione tra ospedale e territorio e la rappresentanza consultiva nelle istituzioni regionali”.

La UOC di Geriatria dell’Azienda Sanitaria Garibaldi di Catania è stata elogiata per la qualità dei suoi professionisti, i quali sono rappresentati nel Consiglio Direttivo della SIGOT Sicilia. L’elezione del Consiglio Direttivo Regionale è stata il culmine del successo del Congresso della SIGOT Sicilia, svoltosi a Patti il 1-2 marzo 2024. Il congresso ha visto la partecipazione di numerosi professionisti provenienti da diverse province siciliane e ha offerto presentazioni di eccellenza nelle discipline universitarie e ospedaliere, nonché interventi importanti da parte di giovani geriatri in formazione.

Particolare interesse ha suscitato il confronto scientifico sulla gestione multidisciplinare del paziente anziano in varie aree, come la rianimazione, la cardiologia, la pneumologia, la neurologia e l’ortogeriatria. Le presentazioni dei direttori delle scuole di specializzazione in geriatria e medicina interna delle università siciliane hanno evidenziato le sfide cliniche più attuali nella cura degli anziani.

Il Presidente Nazionale SIGOT, Lorenzo Palleschi, ha tenuto una lettura sul tema della complessità negli ospedali, indicando prospettive future per migliorare l’assistenza agli anziani fragili e sottolineando l’importanza di un sistema sanitario efficace e integrato. Il Congresso Sigot Sicilia ha favorito il confronto tra geriatri e professionisti di varie discipline, promuovendo modelli di assistenza integrata per gli anziani in tutta la regione.