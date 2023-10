Il giorno dopo l'addio, Siracusano solidale con Musolino e scintille De Luca-Renzi - Tempostretto

Il leader di Sicilia Vera accusato di "attacchi sessisti" che respinge al mittente

Volano stracci il giorno dopo il clamoroso passaggio della senatrice Musolino a Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi annuncia querela nei confronti Cateno De Luca. “A nome della nostra comunità esprimo solidarietà a Maria Elena Boschi e Dafne Musolino”, annuncia la coordinatrice nazionale Raffaella Paita. Sotto accusa alcune affermazioni del leader di Sicilia Vera. E, nel frattempo, interviene pure la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, che esprime la sua vicinanza alla senatrice per gli attacchi subiti.

Afferma la sottosegretaria messinese: “La storia si ripete e io purtroppo ne so qualcosa. Il leader di Sud chiama Nord non è nuovo a queste intemperanze verbali”. La parlamentare lo accusa di “violenza linguistica e machismo, spacciando gli insulti sessisti come interpretazione di pensieri altrui, minacciando denunce e querele contro chi legittimamente si ribella alle sue parole. Invece di alternare pianti e urla, De Luca rifletta sul perché le donne e gli uomini a lui più vicini lo abbandonano strada facendo”.

In attesa di un’eventuale replica a Matilde Siracusano, De Luca a Italia Viva ha risposto di non “aver mai nominato Boschi” e ha respinto al mittente l’accusa di sessismo. Il capo politico di Sud chiama Nord ha accusato a sua volta Renzi di cambiare in modo abile le carte in tavola, comprese le frasi più pepate, per delegittimarlo. “A querelare sarò io”, ha annunciato sui social.

