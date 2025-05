Il “Giro dei due mari” ha fatto tappa anche a Milazzo

Il “Giro dei due mari” anche a Milazzo. L’importante manifestazione che unisce sport e abbattimento delle barriere architettoniche

MILAZZO – Anche la città di Milazzo ha accolto Marzia e i ciclisti del “Giro dei due mari” che lo scorso 25 maggio hanno fatto tappa nel mamertino. L’iniziativa, particolarmente importante e giunta ormai alla sua IX edizione, si propone di coniugare lo sport con il tema della disabilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ad accogliere la carovana di ciclisti, guidata da papà Gianni e dalla figlia Marzia, il sindaco di Milazzo Pippo Midili, l’assessore Antonio Nicosia e Gianluca Venuti in rappresentanza del Movimento degli sportivi milazzesi. L’incontro si è tenuto presso l’Atrio del Carmine, dove è stato ribadito il sostegno del Comune all’iniziativa sportiva.

Il “Giro dei due mari” nasce dalla storia di Marzia e del papà Gianni. Marzia è una giovane che, come molti suoi coetanei, ama lo sport, l’aria aperta, il sole e il mare. A causa della propria disabilità, tuttavia, ha incontrato alcune difficoltà ma, grazie soprattutto al padre Gianni, non si è mai arresa riuscendo a realizzare i propri sogni. Uno di questi era proprio percorrere in bicicletta le coste del messinese, un sogno che si è realizzato e che è ormai divenuto un appuntamento fisso e tanto atteso.

