Il gran finale di Messina Street Food Fest a Piazza Cairoli - Tempostretto

MESSINA – Si conclude oggi la V edizione di Messina Street Food Fest dopo il bagno di folla ieri a Piazza Cairoli. Una grande partecipazione tra i viali delle 53 casette dall’ora di pranzo fino a notte fonda. Diversi commercianti hanno prolungato l’orario di apertura dei loro negozi lungo il quadrilatero che ospita la manifestazione. Protagonisti degli shoow cooking del Messina Street Fish lo chef stellato Giuseppe Raciti e Domenico Perna, ideatore del piatto ‘Bandiera in fiamme’. Ospite l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

Organizzata da Eventivamente, con il supporto del Comune di Messina e Confesercenti Messina, ha registratro una forte partecipazione, con sold out anche per i due show cooking del Messina Street Fish, il progetto sostenuto dalla Regione siciliana assessorato Agricoltura Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Dipartimento della Pesca mediterranea attraverso il Po Feap 5.68 e che punta alla promozione e valorizzazione del pesce locale.

Ha partecipato tra gli ospiti della serata di ieri, l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che ha osservato come eventi di questo tipo diventano attrattori turistici molto importanti: “Il turista oggi – spiega l’assessore – si vuole immergere in quella che è la realtà del posto che va a visitare, vuole conoscerne insieme alla storia e alle tradizioni anche il cibo. In Sicilia abbiamo luoghi unici per le bellezze naturali, un grande patrimonio artistico, vi sono ben sette siti Unesco. “Il Messina Street Fish – ricorda Elvira Amata – è quindi una vetrina enogastronomica collegata al turismo esperienziale. I gusti, i sapori del nostro territorio emozionano i viaggiatori, che vengono a scoprire le meraviglie della Sicilia”.

Da ricordare, infine, la collaborazione in ogni serata degli show cooking degli studenti dell’IIS Antonello di Messina.

Il programma di domenica 15 ottobre

Il village del Messina Street Food Fest oggi è aperto no stop fino all’1.00 di notte, stasera saranno decretati gli street fooder vincitori dell’edizione 2023.

Il programma di oggi.

Alle 12.00 lo show cooking degli Ambasciatori del Gusto, Francesco Arena, Pasquale Caliri, Lillo Freni; alle 19.00 ai fornelli Emanuele Serpa della pizzeria Frumento di Acireale e il maestro gelatiere Pietro Di Noto; alle 21.00 si esibisce lo chef Nino Ferreri, una Stella Michelin del ristorante Limu di Bagheria.

Il programma degli spettacoli di oggi: alle 13.30 djset a cura di Josè Dj, alle 19.00 dj set Helen Brown, alle 21.00 sul palco si esibiranno i “Four Play”, mentre alle 23.00 live di “Giosué Pagano Band”.

