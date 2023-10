Messina Street Food Fest, si aprono le danze: via alla quinta edizione VIDEO - Tempostretto

Taglio del nastro a Piazza Cairoli: si parte con un'edizione ancora più ricca di specialità culinarie, show cooking e tanta musica

riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Con il canonico taglio del nastro, il sindaco Federico Basile, la prefetta Cosima Di Stani e il padrone di casa, l’ideatore dell’evento Alberto Palella, ha inizio la quinta edizione del Messina Street Food Fest. Al taglio presenti anche il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro e il direttore generale del comune di Messina Salvo Puccio.

A Piazza Cairoli saranno protagoniste decine di specialità, con oltre 50 stand ad attendere i visitatori. Ci si attende un’ulteriore salto di qualità a livello di partecipanti, dopo i numeri fatti registrare in estate dal Messina Street Fish a Capo Peloro. Oggi, 12 ottobre, si chiuderà all’1. Poi altri tre giorni tra show cooking, token e musica dal vivo.

Orari e modalità d’accesso

Giovedì 12 ottobre dalle 18 all’1, venerdì 13 e sabato 14 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1, domenica 15 ottobre orario continuato dalle 11 all’1. L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico bisognerà acquistare i token, che avranno un costo di 1 euro ciascuno. Su ogni casetta del cibo sarà riportato il costo in token della specialità proposta o della bevanda. A questo link tutte le specialità presenti.

Viabilità e parcheggi

Per migliorare la viabilità ed agevolare il pubblico che parteciperà all’evento, durante i giorni del 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊𝒏𝒂 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒆𝒕𝑭𝒐𝒐𝒅 𝑭𝒆𝒔𝒕 i parcheggi “Cavallotti” e “Fosso” saranno aperti h 24 e il parcheggio privato in via Dogali con accesso da via Ugo bassi resterà sempre aperto.

Per raggiungere l’area dell’evento è consigliabile usare mezzi pubblici e in particolare il tram che arriva proprio a Piazza Cairoli.

Per chi viene dalla Calabria senza auto, una volta sbarcato può usufruire del tram, con fermata di fronte al porto. Chi arriva a Messina in treno, una volta arrivato alla stazione centrale può usufruire del tram (solo una fermata) o percorrere 500 metri a piedi. Per chi viene dalle autostrade si consiglia di uscire a Messina Centro e utilizzare i due parcheggi di interscambio del viale Europa, oppure i parcheggi Zaera e Villa Dante, poi proseguire verso Piazza Cairoli in tram (due fermate da via Trieste) o a piedi.