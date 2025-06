“Il Grande Venerdì di Enzo” a Messina: l’evento in contemporanea in 13 città d’Italia

Organizzata da Art directors club italiano, è la più grande portfolio review d'Italia: ecco cos'è e come funzionerà

MESSINA – Tornerà a Messina il prossimo 13 giugno, in contemporanea in 13 città d’Italia, l’evento “Il Grande Venerdì di Enzo”. Si tratta di una grande portfolio review nazionale promossa da Adci, Art directors club italiano. Si tratta di un’occasione di incontro e confronto importante per i professionisti del settore della comunicazione pubblicitaria. L’iniziativa prende il nome di Enzo Baldoni, giornalista e copywriter che Adci ha voluto ricordare.

Come partecipare

Ma cos’è e come funzionerà? Venerdì 13 giugno alle 17, al centro E-si-sto di Villa Dante, studentesse e studenti delle scuole superiori e dell’università, ma anche aspiranti creativi, freelance, fumettisti, designer o illustratori, potranno partecipare per confrontarsi con direttori creativi e professionisti provenienti da Messina e da ogni parte della Sicilia. Sarà un’occasione per condividere le proprie esperienze e mostrare il proprio talento. Si potrà partecipare iscrivendosi gratuitamente al sito https://creativehub.messina.it/grande-venerdi-enzo-2025-messina.html selezionando la propria categoria di riferimento.

Cannata: “Iniziativa dal forte valore sociale”

Alla presentazione negli uffici dell’assessorato alle Politiche giovanili di Liana Cannata erano presenti Caterina Mittiga, ambassador dell’Adci, e tre rappresentanti del Creative Hub Messina, che promuove l’evento. Si tratta del presidente Fabrizio Adamo, del vicepresidente Giuseppe Arrigo e del socio Fabio Franchi, quest’ultimo presidente dell’Officina del Sole.

L’assessora Cannata ha espresso entusiasmo per la sinergia nata tra l’Amministrazione comunale e Creative Hub Messina nel promuovere iniziative rivolte ai giovani: “Siamo felici di sostenere iniziative come questa, che non si rivolgono solo al mondo della creatività privata, ma che hanno anche un forte valore sociale. Rappresentano un’opportunità concreta per i nostri giovani, che oggi possono contare su strumenti, esperienze e reti professionali che prima erano accessibili solo a chi si trasferiva altrove. Il nostro obiettivo è supportarli e accompagnarli nelle loro scelte, offrendo occasioni di crescita proprio qui, nella loro città”.

Mittiga: “Un’occasione”

“Il Grande Venerdì di Enzo torna a Messina per la seconda volta – ha spiegato Caterina Mittiga, ambassador dell’ADCI – coinvolgendo centinaia di giovani creativi in tutta Italia. A Messina, però, assume un significato particolare: la creatività qui si esprime in molteplici forme, dall’advertising al giornalismo, dal coding al fumetto. Quest’anno abbiamo aggiunto anche il game design e la comunicazione sociale. Tutto questo è reso possibile dallo sforzo condiviso del Creative Hub Messina, rete di realtà locali nata proprio dopo il GVDE 2024. Un’occasione che ha fatto emergere una forte voglia di collaborazione tra tante eccellenze del territorio. Il nostro obiettivo è ispirare i giovani, coinvolgerli e fargli credere che a Messina può nascere un punto di riferimento stabile per la creatività”.

Il vicepresidente di Creative Hub Arrigo, ha sottolineato come eventi di questo tipo, solitamente concentrati nei grandi centri del nord Italia, abbiano un valore aggiunto quando si svolgono a Messina: “Portare il GVDE qui dimostra che anche il nostro territorio è ricco di professionalità e aziende capaci di confrontarsi ad alti livelli. Oggi restare o tornare a Messina non è più una scelta obbligata, ma una possibilità concreta per chi vuole lavorare nel mondo creativo”. Anche il presidente Fabrizio Adamo ha evidenziato l’importanza di creare opportunità di crescita professionale direttamente sul territorio, facendo rete tra realtà diverse. Franchi nella qualità di socio di Creative Hub e presidente dell’Officina del Sole ha evidenziato l’importanza dell’appuntamento che unisce memoria, arte e partecipazione collettiva con l’obiettivo di valorizzare i talenti che animano il territorio locale.