“Il Grande Venerdì di Enzo” arriva a Messina: appuntamento a villa Dante

La XVI edizione del format itinerante per nuovi talenti e freelance per la prima volta a Messina, unica tappa in Sicilia

MESSINA – Il “Grande Venerdì di Enzo”, che farà tappa per la prima volta a Messina, nella sala “E-si-sto” a villa Dante, venerdì 31 maggio, dalle ore 16.30 alle 21, e patrocinato dal Comune di Messina è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo Zanca. All’incontro, presente il sindaco Federico Basile e l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata ha partecipato la Local Ambassador Art Directors Club Italia Caterina Mittiga. “Il Grande Venerdì di Enzo”, è la più grande portfolio review nazionale organizzata da Adci, l’Art Directors Club Italiano che riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria. Sarà, come ogni anno, un’occasione imperdibile di incontro e confronto, in memoria del noto copywriter e giornalista Enzo Baldoni.

“Valorizzare e supportare i giovani in ogni ambito e disciplina è uno tra gli obiettivi primari della nostra azione di governo – ha detto Basile – per renderli sempre più protagonisti. Sono certo che sarà un momento di stimolante coesione all’insegna dell’aggregazione da vivere a villa Dante, dove professionisti del settore potranno scoprire nostri giovani talenti e lanciare una sfida a quella che sarà la comunicazione di domani”. Il “Grande Venerdì di Enzo” – ha spiegato l’assessora Cannata – rappresenta una tra quelle iniziative che questa Amministrazione è ben lieta di condividere in quanto propone una tematica in linea alla nostra volontà di supportare i giovani e già attuata attraverso Young Me, il portale web a loro dedicato, uno spazio virtuale in cui i giovani messinesi e non solo hanno la possibilità di ritrovarsi e fare rete al fine di acquisire le competenze e poter garantire le pari opportunità nonché offrire a tutti i giovani la possibilità di potersi formare attraverso le realtà presenti sul territorio. La tappa dell’iniziativa in memoria di Enzo Baldoni a Messina sarà dunque un ulteriore step per i nostri giovani, aspiranti creativi, di incontrare professionisti del settore per confrontarsi e ricevere preziosi consigli per migliorare”.

Il Gvde è infatti una giornata speciale nella quale direttori creativi provenienti dalle migliori agenzie di tutta Italia offrono la loro disponibilità per analizzare i portfoli di nuovi talenti e di freelance e quest’anno l’appuntamento è fissato il 31 maggio in contemporanea con 10 città: Messina, Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari. Un’occasione imperdibile, che permette di far incontrare nella stessa stanza tantissimi nomi di spicco del settore della comunicazione e di avere un momento individuale con ciascuno di loro.

Per la prima volta, il “Grande Venerdì Di Enzo” sarà ospitato anche da Messina, un ingresso importante per l’Art Directors Club Italiano. In merito “Siamo orgogliosi e felici di poter ospitare il bellissimo appuntamento del Gvde nella cornice iconica di Messina. La creatività è parte pulsante del nostro territorio, che si nutre da sempre di commistioni eterogenee: sarà stupendo vedere nascere nuove connessioni tra giovani talenti e grandi nomi dell’industry”, ha commentato la Local Ambassador della Sicilia Mittiga.

Come nasce il Grande Venerdì di Enzo

È il 1994 quando Enzo Baldoni, copywriter e giornalista, scompare in Iraq: è molto più di una notizia di cronaca nera poiché Enzo Baldoni, il suo sorriso e la sua voglia di vivere una vita sempre fuori dagli schemi, hanno contagiato negli anni generazioni e generazioni di giovani, avvicinandoli al mondo della creatività. Ogni venerdì Enzodedicava il suo tempo alla revisione dei portfoli dei più giovani creativi, dando loro consigli preziosi per mettere sempre più a fuoco il loro talento e ADCI, credendo fortemente nel valore di questo incontro, ha voluto preservare questa ricorrenza istituendo il format itinerante in Italia dal 2012, giungendo così oggi alla sua XVI edizione.

Il programma prevede, alle 16.30 la registrazione dei partecipanti; alle 17 l’avvio portfolio review; alle 18.30 talk su creatività e territorio, cui seguirà alle 20 un rinfresco per gli ospiti. Parteciperanno al talk: Domenico Prestopino global creative director MediaMonks; Valentina Amenta creative director publicìs London; e Gioia Gange creative director Alba Media. Per partecipare alla giornata del 31 maggio è possibile iscriversi a questo link