Il grano antico messinese riconosciuto nel circuito Slow Food VIDEO - Tempostretto

In questi giorni la raccolta sulle colline della zona sud. L'intuizione dell'agricoltore Antonino Crupi

MESSINA. Un terreno sulle colline della zona sud abbandonato per oltre sessant’anni, Antonino Crupi, di professione agricoltore, ha deciso due anni fa con fatica e quasi in maniera eroica di rimetterlo a dimora. Nei terrazzamenti affacciati sullo stretto, semina il suo grano, esattamente come si faceva una volta. Lo scorso anno, per la prima volta aveva scelto di seminare la “cuccitta”, una varietà di grano siciliano ormai non più usato da un decennio. In Sicilia i grani antichi teneri presenti sono solamente quattro: maiorca, maiorcone, romano e appunto la cuccitta. La produzione della stagione passata era stata di soli 45 kg, in pratica un esperimento, riuscito però in maniera soddisfacente, tanto che quest’anno Crupi, ha seminato 35 kg di semi, per una resa stimata di 500 kg.

Filiera in famiglia

Proprio in questi giorni si sta procedendo alla raccolta e alla trebbiatura delle spighe, i cicchi verranno successivamente macinato nel molino di famiglia, una filiera che l’azienda “Terra di Santo Stefano” realizza tutta in casa. “La cuccitta è un grano tenero. Ideale per produrre pane, dolci e pizza” spiega Nino Crupi.

Parte della farina prodotta verrà anche usata per produrre le particole sacre, le ostie usate durante le celebrazioni eucaristiche. Sarà possibile realizzarle grazie alla collaborazione con l’ostificio San Giuseppe di Mili Marina, un prodotto quindi tutto nato a Messina. Antonino Crupi e la sua azienda sono stati presenti al Salone del gusto Slow Food a Torino, testimonial di un “cibo sano, pulito e giusto”, così come il grano che nasce sulle colline dello stretto.