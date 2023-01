Il gregario di Bartali: il messinese Giovanni Corrieri e il trionfo nell'Italia del '48 - Tempostretto

Sei anni fa moriva il ciclista che aiutò il campione toscano a vincere il Tour de France

MESSINA – Sei anni fa moriva Giovanni Corrieri, per anni gregario di un mito: Gino Bartali. Il ciclista messinese è morto il 22 gennaio 2017, all’età di 96 anni. Corrieri contribuì al successo italiano al Tour de France 1948, vinto da Bartali. In quell’edizione, lo sportivo, che nella sua carriera ha vinto sette tappe al Giro d’Italia, conquistò l’ultima frazione, quella con arrivo ai Campi Elisi. E la vittoria del campione toscano spostò l’attenzione del popolo sulla gara francese, attenuando cosi le sommosse di piazze nate dopo l’attentato a Palmiro Togliatti, segretario dell’allora Partito comunista. Era il 14 luglio 1948.

L’attentato a Togliatti e i ciclisti vincitori accolti da eroi

La leggenda, che s’intreccia con la grande storia, parla di una telefonata proprio di Alcide De Gasperi a Bartali. Il presidente del Consiglio chiedeva al ciclista toscano di vincere il Tour. Solo in questo modo i rivoltosi avrebbero potuto placare la loro rabbia per l’attentato a Togliatti. E il Gino nazionale, così come Garibaldi, rispose “obbedisco”. Anche se, va ricordato, fu lo stesso segretario del Pci, ripresosi dall’intervento, a raccomandare la prudenza. E i dirigenti comunisti rimasero fedeli a quella Carta costituzionale, entrata in vigore l’1 gennaio 1948, che avevano contribuito a realizzare.

In ogni caso, la vittoria di Bartali contribuì a distendere il clima nazionale. Al rientro in patria, Bartali, Corrieri, Alfredo Binda e tutti gli alfieri della squadra vennero accolti da eroi. Professionista dal 1941 al 1956, maglia rosa per un giorno, Corrieri ha vinto tre tappe del Tour de France e molti successi di Bartali si devono anche alla sua abnegazione da gregario.