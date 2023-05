Il Kiwanis al fianco del Cirs: Ignazio Scimone premia Maria Celeste Celi - Tempostretto

Il riconoscimento assegnato per il costante impegno sociale: "Cirs un fiore all'occhiello. Le donne vittime di violenza vengono prese per mano e aiutate"

MESSINA – Il Cirs? “Un fiore all’occhiello”. Parola di Ignazio Scimone, presidente del Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio, che ha voluto premiare la presidentessa nazionale dell’associazione, Maria Celeste Celi, per il costante impegno sociale. Durante la cerimonia, che si è tenuta nei giorni scorsi alla chiesa di Santa Maria Alemanna, Scimone ha spiegato: “Il Cirs, da anni, è un vero e proprio fiore all’occhiello. Grazie alla dottoressa Celi, alle operatrici del Cirs e all’intera équipe, le donne vittime di violenza vengono prese per mano e vengono aiutate a inserirsi o a reinserirsi nel mondo del lavoro e nella nostra società. E per noi è stato un piacere consegnarle il premio Messina Nuovo Ionio del Kiwanis Club”.

Tra i presenti, anche Patrizia Raciti, direttrice del Cirs di Messina, e Padre Alessandro Marzullo, della parrocchia di Bisconte, che ha raccontato le periferie.