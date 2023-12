"Il lavoro che non c'è quando esci dal carcere: quante barriere per noi ex detenuti" - Tempostretto

Antonio continua a far parte della compagnia "Il teatro per sognare" e fa un appello al Comune: "Serve un progetto lavorativo per reinserirci nella società"

MESSINA – Antonio ama recitare e grazie al teatro, in carcere, ha scoperto la libertà. Quella autentica. Ha cominciato all’interno della Casa circondariale di Gazzi con il progetto “Il teatro per sognare”, ideato e organizzato da Daniela Ursino, presidente di D’aRteventi, dal 2017. E ha continuato anche quando è uscito. Antonio è ora tra gli interpreti principali di “InCanti sacri” (nella foto in basso la presentazione in Curia) e si esibirà stasera in cattedrale, alle 20.30.

Ora gli preme evidenziare un tema centrale, legato al reinserimento in società di chi è stato dentro: “Da un anno e mezzo sono fuori. Frequento i laboratori teatrali e partecipo alle attività di volontariato della Caritas. Io credo molto nell’inclusione sociale dopo il carcere. Ma qui a Messina è davvero dura. La nostra categoria, quella degli ex detenuti, è lasciata ai margini. Non possiamo partecipare ai concorsi perché abbiamo carichi pendenti”.

Continua Antonio: “Mi domando: se tutti i progetti comunali, a Messina, hanno questa barriera, noi come dobbiamo essere inseriti? Si dovrebbe fare un progetto lavorativo specifico per noi, allora, per farci lavorare e rendere compiuto il reinserimento nella società. L’imprenditore privato, se non ti conosce, difficilmente ti dà fiducia. Devono essere le istituzioni pubbliche, il Comune, a creare le condizioni perché noi ex detenuti possiamo godere di una nuova possibilità. Perché, con le attuali restrizioni, non abbiamo nessuna opportunità. Non possiamo lavorare. Gli assessori, i servizi sociali lasciano in disparte la nostra categoria. È molto importante, invece, offrire una possibilità a chi vuole reinserirsi. A chi vuole cambiare vita”.

