Il libro "Della stessa sostanza dei sogni" alla Biblioteca regionale - Tempostretto

Venerdì 1 dicembre, alle ore 18, presso la sala lettura, con l'autore messinese Giovanni Di Bartolo

MESSINA – Nuova iniziativa della Biblioteca regionale universitaria “G. Longo” di Messina. Venerdì 1 dicembre, alle ore 18, presso la sala lettura, della Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, è in programma la presentazione del libro “Della stessa sostanza dei sogni” dello scrittore messinese Giovanni Di Bartolo (Armando Siciliano Editore, 2022).

L’evento, si aprirà con i saluti istituzionali e l’introduzione della direttrice della Biblioteca, Tommasa Siragusa, che converserà, poi, in collegamento da remoto, con l’autore che non potrà essere presente in sede per ragioni di lavoro.

Nel pamphlet del messinese Giovanni Di Bartolo sono racchiusi due racconti storici, i cui rispettivi protagonisti sono accomunati dall’essere emigrati per poi far ritorno alla propria amata città natale. Gli scritti sono ambientati a Messina: il primo sulla figura di Michel Agnolo Florio, presumibile identità reale di William Shakespeare, trasporta il lettore nella Città dello Stretto del XVI secolo. Il secondo, incentrato su una donna, la nonna materna dell’autore, Lina Calogero Caminiti, nel ‘900, dal post-terremoto, facendo memoria dell’immediato e doloroso istante che seguì l’immane tragedia e rispecchiando quegli anni che furono di ricostruzione edilizia e di rinascita ad ampio spettro, in un percorso di ricordi e di emozioni, si snoderà fino a delineare gli anni ’90.

Sarà dato largo spazio al dibattito.