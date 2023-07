Il libro. La trilogia sulla giustizia, Enzo Basso racconta il caso Montante - Tempostretto

Il giornalista, in"Ricatto Montante", descrive la parabola dell'ex presidente di Confindustria siciliana da paladino antimafia a imputato

MESSINA – Ricatto Montante è il nuovo libro del giornalista Enzo Basso. Un volume (edizione Clipping, 154 pagine, 12 euro) che chiude la trilogia di Giustiziamara. Tre testi che hanno passato in rassegna il caso Amara, il caso Palamara e ora il caso Montante. Quest’ultimo, secondo l’autore, “il paladino dell’Antimafia siciliana, inventore dl rating di legalità, sotto processo a Caltanissetta dopo aver rimediato in appello una condanna a otto anni”.

Così viene presentato il libro: “In nove capitoli si racconta la primavera di Confindustria siciliana, le manovre politiche e sindacali per far nascere il governo Crocetta e tutti i retroscena dietro la scalata alla presidenza della Regione dell’ex sindaco di Gela, imputato nel processo Montante e adesso emigrato in Tunisia. Si passa in rassegna la parabola imprenditoriale di Antonello Montante, la conquista della carica di delegato nazionale per la legalità di Confindustria, la grande operazione di marketing delle biciclette con la narrazione del nonno Calogero, inventore delle bici Montante del quale, per ordine della prefettura di Caltanissetta, sono state staccate le undici targhe commemorative disseminate nella città”.

“Viaggio nel ventre molle del potere nazionale”

Per Enzo Basso, Ricatto Montante “è un viaggio nel ventre molle del potere nazionale, nel quale il gingillo della lotta alla mafia apre le porte a nuove forme di malaffare, con la complicità di uomini delle istituzioni: politici, carabinieri, finanzieri e anche giornalisti. Mai era successo in Italia che una Procura della Repubblica dedicasse un capitolo di una ordinanza giudiziaria all’informazione tossica e alla rete di complicità stesa dietro i giornali: censure, macchinazioni, depistaggi, incarichi e prebende”.

Basso esamina anche le audizioni delle Commissioni antimafia regionali e nazionali e tratteggia in modo critico “molti magistrati, oggi alla guida di importanti Tribunali e Procure della Repubblica, che hanno mantenuto stretti rapporti con Montante, in tanti casi sponsorizzandone la scalata”.

Ricatto Montante è disponibile in tutte le edicole siciliane, su Amazon e su altri web shopping.

