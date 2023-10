"Il maestoso albero della stazione di Alì Terme è malato e a rischio crollo, va abbattuto" - Tempostretto

Sono intervenuti i Vigili del fuoco. Il sindaco: "Era un simbolo del nostro paese, si porta via un pezzo della nostra storia"

ALI’ TERME – “Insieme all’albero della Stazione, così come era chiamato da noi Aliesi, va via un pezzo di storia del nostro passato recente e non, visto che intere generazioni sono cresciute e lo hanno ammirato…”. Sono le parole che il sindaco, Tommaso Micalizzi, ha pronunciato al termine delle operazioni dei Vigili del fuoco che hanno avviato l’abbattimento dell’albero, a rischio crollo, della stazione ferroviaria di Alì Terme, in un’area di competenza di Rfi. A chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco è stato lo stesso Comune.

“Era una sorta di simbolo del nostro Paese – prosegue Micalizzi – che sovrastava da una visuale privilegiata, per l’appunto la Stazione Ferroviaria di Ali Terme. Scagli una Pietra chi di noi non ha associato almeno un ricordo alla maestosità dell’albero. Quante coppiette al primo bacio, quanti bambini a giocare lì sotto a nascondino, quanti adulti ad ammirarlo quando veniva addobbato in occasione del Santo Natale – prosegue il sindaco – ed ammirato per la sua straordinaria bellezza anche dai Paesi vicini. L’albero, da un sopralluogo congiunto di Rfi e Polizia Municipale, di un esperto agronomo e dei Vigili del fuoco, è stato ritenuto gravemente malato e fortemente a rischio caduta. Certe scelte, operate nell’interesse esclusivo della Comunità, non sono affatto facili e non si prendono a cuor leggero”.