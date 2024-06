Gli incivili, non visti, agiscono indisturbati

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Il marciapiede sotto l’impalcatura dei lavori all’hotel Riviera in via Libertà è sporco e transitarvi non è piacevole. Non bisogna dimenticarsi di spazzarlo. Purtroppo gli incivili, non visti, possono agire indistrurbati”.