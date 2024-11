Il materasso di via Salita Petrazza è ancora lì dopo 4 mesi

Un rifiuto non rimosso, La prima segnalazione in estate. Un cittadino: "Aspettiamo il suo arrivo sul viale Europa"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.87262750. Ancora sul posto il “famoso” materasso in via Salita Petrazza. Un rifiuto ingombrante non rimosso che “attraversa” la via da mesi, totalmente ignorato. Scrive un cittadino: “A quanto pare non disturba nessuno. Voglio proprio vedere che cosa succede quando arriverà all’imbocco col viale Europa, ostruendo l’accesso all’unica via che consente l’arrivo a diverse abitazioni e condomini. Abbiamo pensato, insieme ad altri residenti, di spostarlo ma onestamente abbiamo paura a toccarlo per motivi di igiene”.