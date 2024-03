Il “mercatino del cibo sano” di Milazzo conquista il territorio

I produttori locali di Milazzo e del comprensorio hanno portato i loro prodotti al “mercatino del cibo sano” che diventerà un appuntamento fisso

MILAZZO – Prodotti enogastronomici a Km 0 e, soprattutto, privi di prodotti chimici al “mercatino del cibo sano” di Milazzo, che si è tenuto la scorsa domenica per la prima volta. Non solo frutta e verdura, anche pasta e prodotti caseari oltre al latte d’asina tra i prodotti che hanno conquistato i numerosi visitatori accorsi.

Soddisfatto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che ha effettuato il taglio del nastro: «Parte bene il mercatino dei produttori Slow food -ha dichiarato- Tanta gente che ritrova il gusto del piccolo mercato di prodotti del territorio. Adesso appuntamento domenica prossima con un numero di espositori ancora maggiore».

L’iniziativa è stata realizzata in sinergia con la Pro loco Milae e l’associazione “Eventi Divini”. L’assessore allo sviluppo economico, Antonio Maimone, tra i principali promotori del progetto si è detto entusiasta per i riscontri registrati.

«Ci tenevamo -ha dichiarato Maimone- a far partire questo appuntamento che da adesso in avanti avrà cadenza regolare, la seconda e l’ultima domenica del mese, sempre sul Lungomare Garibaldi. Un modo per movimentare il centro e dare allo stesso tempo spazio ai produttori del biologico di farsi apprezzare per i loro prodotti genuini. Questa prima domenica è per noi un banco di prova, ma già dalla prossima in calendario prevediamo di avere oltre venticinque produttori, con un’ampia gamma di prelibatezze del territorio».