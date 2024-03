Il Messina al quarto posto nel girone di ritorno, svelate le date dei playoff

Buone notizie dal giudice sportivo: contro il Foggia sabato non ci sarà nessuno squalificato biancoscudato

MESSINA – Per il Messina dopo il pari in rimonta di Latina e con lo scorrere delle giornate verso la conclusione del campionato si delinea più una post season di playoff che di playout. Se ad inizio anno le date da cerchiare in calendario, e possibilmente da evitare, erano quelle del 12 e 19 maggio, due domeniche consecutive dove il Messina, come lo scorso anno, si sarebbe potuta giocare la permanenza del girone, adesso con otto punti di vantaggio sul 16° posto, il primo della griglia playout, e invece uno soltanto di distanza dal decimo, l’ultimo della griglia playoff, i piani vanno rivisti. Certo per disputare la seconda fase del campionato vanno ancora conquistati punti e bisogna salire almeno due posizioni in classifica rispetto alla dodicesima posizione in graduatoria di adesso, che è sicuramente piacevole vedere, ma la squadra certamente meriterebbe una ciliegina sulla torta dopo una stagione travagliata.

La classifica del ritorno e il calendario playoff

Biancoscudati dunque che arrivati a sei giornate dalla conclusione del torneo e quindi con 12 giornate giocate, due terzi, del girone di ritorno, si mantengono tra le prime della classe in questa seconda parte di stagione. In questo 2024 infatti la squadra più in forma di tutte è il Benevento che ha raccolto 31 punti, leggermente distanziate Juve Stabia a 25, poi Avellino a 23 e subito dopo quarto il Messina a 22. Proprio per premiare questa grandissima parte di stagione il raggiungimento dei playoff sancirebbe l’ottimo lavoro che mister Modica e soprattutto i giocatori hanno fatto. Tirandosi fuori da una complicata situazione vissuta a metà del girone d’andata.

In caso di qualificazione ai playoff il Messina, che chiuderà con l’ultima giornata in trasferta contro il Monopoli sabato 27 aprile, potrebbe già tornare in campo la settimana successiva sabato 4 maggio per il primo turno della fase playoff del girone, a seguire martedì 7 maggio il secondo turno. Se dovesse superare questa fase andrebbe al playoff nazionale, due turni con gare di andate e ritorno, sempre nei successivi sabato e martedì, 11 e 14 maggio il primo turno, 18 e 21 maggio il secondo. Continuando a sognare la final four che vedrà le quattro squadre dei tre gironi giocarsi l’ultimo posto disponibile per la prossima Serie B saranno il 25 e 28 maggio, ancora un sabato e martedì andata e ritorno della semifinale, e poi la finale in due domeniche consecutive 2 e 9 giugno, questa la data che ha generato un po’ di preoccupazione tra i tifosi visto che il concerto di Geolier è programmato al Franco Scoglio per il 15 dello stesso mese con un palco da allestire nei giorni precedenti.

Giudice sportivo dopo Latina

Dal post Latina finalmente buone notizie. Ammoniti Ragusa e Scafetta, entrambi al sesto cartellino giallo della stagione. Quindi appena rientrerà Ragusa il Messina dopo tante settimane non avrà nessuno squalificato in vista della prossima sfida di Foggia. Sperando che non ci siano acciaccati in infermeria il gruppo potrebbe essere davvero al completo dopo tante giornate.

Da ricordare però che sono sempre sei calciatori in diffida per i biancoscudati, che se ammoniti sabato salteranno automaticamente la sfida successiva in trasferta con la capolista Castellammare di Stabia. Tra loro il rientrante Emmausso, poi Frisenna perno del centrocampo nelle ultime giornate, e diversi giocatori del pacchetto arretrato: Polito, Lia, Salvo e Pacciardi.

Il Foggia che verrà a Messina nel fine settimana invece dovrà fare a meno sicuramente del centrocampista di sinistra Vezzoni e del braccetto di destra della difesa a tre Riccardi. I due erano diffidati e sono stati ammoniti nella sfida vinta dai pugliesi in casa contro la Juve Stabia.

Prevendita aperta per Messina-Foggia

L’Acr Messina, in vista dell’incontro di sabato 23 marzo 2024, alle ore 14 contro il Foggia, allo stadio Franco Scoglio, comunica che ha aperto la prevendita dei biglietti. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Dalle ore 12:30, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina.

Prezzi Messina Foggia

Curva Sud

• Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

• Donne 8€, più diritti di prevendita

• Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

• Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

• Biglietto intero € 15 più i diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti si chiuderà venerdì 22 Marzo 2024 alle ore 19:00. Per il settore ospiti la vendita sarà consentita soltanto per i residenti a Foggia in possesso della tessera del tifoso.

Punti vendita

• Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

• Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

• Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

• Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

• Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

• Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

• Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

Articoli correlati