Il Messina ancora multato, toccati quota 20mila euro in stagione

Quattordicesima multa in 34 gare di campionato. Puniti i calciatori "per aver causato ritardo di due minuti". Una giornata a Emmausso e Polito

MESSINA – Continuano a fioccare le multe contro la società biancoscudata, dopo la sfida persa a Castellammare di Stabia il conto sale a 20mila euro in totale. Dopo la 34ª giornata si sono aggiunti 1400 euro di ammenda per “avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo”. Un po’ quanto accaduto già in diverse occasioni al Franco Scoglio nelle uscite precedenti, si tratta della quattordicesima ammenda inflitta al Messina nelle sole gare di campionato.

La multa più alta del girone C è andata invece alla Juve Stabia, nostra avversaria, che è stata sanzionata per duemila euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori: lancio di due fumogeni sul terreno di gioco a metà primo tempo e di una bottiglietta nella ripresa, alcuni sostenitori sono entrati in campo scavalcando la recinzione per festeggiare la vittoria, aver ritardato di due minuti l’inizio della gara con l’accensione di fumogeni che hanno limitato la visibilità. Per quest’ultimo punto il ritardo è stato conteggiato sempre di due minuti circa.

Gli squalificati in casa Messina

Non erano invece una sorpresa le due giornate di squalifica, una a testa, per Polito ed Emmausso che venivano ammoniti da diffidati. Si tratta per entrambi della decima ammonizione in stagione e salteranno la prossima sfida interna contro il Monterosi Tuscia, domenica 7 aprile alle ore 14. L’altro ammonito della gara del Messina è Zunno, senza conseguenze essendo stato per lui il terzo cartellino giallo.

Diffidati nel Messina restano Frisenna, Lia, Salvo, Pacciardi. Tra le fila dei laziali, prossimi avversari, ci sarà anche un assente: Simone Sini ammonito contro il Benevento era diffidato. Mentre Cavioli entra in diffida e dovrà stare attento contro il Messina ma sarà presente. Nel referto citato anche Michele Vano, calciatore del Monterosi Tuscia che ha ricevuto la quindicesima ammonizione del suo campionato.

