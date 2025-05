Il Messina calcio affossato: saranno 14 i punti di penalizzazione

La penalizzazione andrà scontata nella prima stagione utile a partire dal 2025/2026, un’ulteriore difficoltà per chi vorrebbe subentrare

MESSINA – Era attesa in giornata la decisione ed è arrivata puntuale la decisione del Tribunale Federale che ha sanzionato con 14 punti di penalizzazione l’Acr Messina, praticamente sarebbe come vincere cinque partite e vedersi riconoscere solo un punto. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per violazioni di natura amministrativa, nel caso specifico i mancati pagamenti delle scadenze di febbraio prima e aprile dopo. Oltre ai debiti da saldare e i pagamenti ancora da onorare quindi per chi vorrà prendere questa società ci sarebbe da fare i conti anche con questa penalizzazione che di fatto diventa una zavorra per il Messina in un futuro campionato.

La penalizzazione andrà scontata nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, quindi nella prossima Serie D, se per miracolo la società dovesse riuscire a completare l’iscrizione. Nel dispositivo del tribunale federale nazionale sono citati e inibiti, dieci mesi ad ognuno, Stefano Alaimo e Doudou Cissé con l’ex presidente Sciotto che tenendosi solo il 20% ne esce, in questa sede, indenne.

Articoli correlati