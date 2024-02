Il Messina celebra Fumagalli, raggiunte le 700 presenze tra i professionisti

Il portiere biancoscudato, recordman di presenze in Serie C con 684, raggiunge quota 700 con le 16 partite giocate in Coppa Italia

MESSINA – Non si può discutere il valore del portiere del Messina Ermanno Fumagalli ma ormai sono certezza anche i numeri dell’estremo difensore biancoscudato. Dopo la partita contro il Giugliano, purtroppo terminata con una sconfitta, il Messina ha celebrato il proprio portiere per un grande traguardo di 700 partite disputate tra i professionisti.

Il portiere natio di Treviglio classe 1982 sta avendo una carriera infinita e in questa stagione è sempre stato impiegato da titolare dal Messina, ad esclusione della sfida di Coppa Italia e della partita contro la Virtus Francavilla in cui era squalificato senza mai essere sostituito a gara in corso. Non si può nascondere come siano stati presi per folli nel gennaio 2023 i dirigenti della Viterbese che cedettero Fumagalli, sicuramente in là con gli anni, ad una squadra diretta rivale per la salvezza. Un ritorno a Messina dopo 20 anni ma soprattutto la squadra allenata allora da Ezio Raciti blindò la porta con un portiere che in questa sua ultima parentesi a Messina a collezionato 45 presenze tenendo inviolata la porta in 17 occasioni. Contribuendo non poco con le sue parate alla salvezza dello scorso anno e a diverse vittoria quest’anno.

I numeri di Ermanno Fumagalli

Numeri impressionanti considerando che a gennaio la Lega Pro aveva ufficializzato come fosse “re all-time della Lega Pro dal 1960/61 ad oggi (formula moderna, per alcuni anni poi suddivisa in C1 e C2)” conteggiando anche appendici playoff o playout e la Coppa Italia C la cifra astronomica, aggiornata dopo Giugliano, raggiunta da Fumagalli è di 684 presenze. Purtroppo anche giocando tutte le restanti partite di questo campionato di fermerebbe a 695 presenze quindi per superare la cifra tonda di 700 presenze nel solo terzo livello del campionato bisognerà attendere la prossima stagione.

Per arrivare comunque alle 700 presenze tra i professionisti Ermanno Fumagalli aggiunge le 16 presenze che ha ottenuto in Coppa Italia, quella che si giocano le squadre di Serie A e B, vestendo le maglie di Piacenza, Casertana, Avellino, Juve Stabia, Marcianise e Teramo. In carriera Fumagalli ha anche collezionato 25 presenze nel girone H di Serie D e sempre tra i dilettanti risultato 4 presenze in Coppa Italia D. Un totale di 729 partite ufficiali giocate in carriera.

Nei campionati di terzo livello: Serie C girone A (194), Serie C girone B (122), Serie C Girone C (131), Lega Pro 2 girone A (32), Lega Pro 2 girone B (62), Lega Pro 2 girone C (108).

Nelle post season di terzo livello: Playoff Serie C (10), Pleyout Serie C (6), post season Lega Pro (6), Supercoppa C (1).