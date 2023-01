Acr Messina, il primo rinforzo è il portiere Ermanno Fumagalli - Tempostretto

Fumagalli torna a Messina dopo 20 anni, la prima mossa per tentare di salvare la categoria arriva in uscita dalla rivale Viterbese

MESSINA – Al terzo giorno dall’inizio del mercato invernale l’Acr Messina batte un colpo e comunica di aver messo sotto contratto il portiere Ermanno Fumagalli. L’estremo difensore è il primo rinforzo della campagna acquisti biancoscudata di gennaio, il classe 1982 ha dalla sua l’esperienza con quasi 700 presenze in carriera. Come riporta MessinaSportiva il contratto è stato firmato alla presenza anche di Pasquale Logiudice, ufficialmente non è il nuovo direttore sportivo, ma nei fatti già si sta adoperando come tale.

Fumagalli arriva dalla Viterbese

Il nuovo acquisto arriva dalla Viterbese, 18 presenze tra girone C e coppa Italia. Ex del Messina avendo giocato per l’Fc nella stagione 2002/2003, praticamente 20 anni fa. La Viterbese è una delle società che di fatto si giocano la salvezza diretta con il Messina. I laziali si stanno rafforzando sul mercato, già tre i colpi messi a segno all’apertura del mercato, e possono permettersi di cedere un loro giocatore ad una rivale diretta. Evidentemente non pensando di rafforzarla.

Di certo questo nuovo arrivo ci dice che la proprietà peloritana non è contenta delle prestazioni dei due portieri in rosa, Riccardo Daga e Michal Lewandowski. I due in questa prima parte di stagione si sono alternati in campionato con 10 presenze a testa, il portiere under ha subito 19 reti mentre poco meglio ha fatto Lewandoski che ne ha incassate 15.