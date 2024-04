Il Messina chiude la stagione a Monopoli con una sconfitta

Nella 38ª giornata i biancoscudati perdono 2-1 al "Veneziani". A segno Luciani, rivedibile ancora la difesa, alla fine restano 45 i punti in classifica

MONOPOLI – Non arrivano punti per il Messina dalla trasferta di Monopoli. La stagione del Messina si chiude con una sconfitta, la quindicesima e ottava in trasferta. Il Monopoli ha avuto più voglia di attaccare all’inizio e anche fortuna con l’autorete di Salvo propiziata dalla conclusione di Borrello. Il raddoppio arrivava ad inizio ripresa con i centrali che si dimenticano Tommasini, reazione del Messina con gli uomini dalla panchina, Cavallo pennella per la testa di Luciani che accorcia, poi il Monopoli si chiude perché ha paura di essere rimontato, ma il Messina non ne approfitta.

Mister Modica alla fine opta per dare spazio a chi ne ha avuto meno. In un 4-3-3 dal primo in campo Piana Polito, Scafetta, Firenze Giunta a centrocampo, in attacco Signorile, prima da titolare, e Luciani. Restano fissi Salvo a destra, Pacciardi sul centro sinistra con Dumbravanu a presidiare la fascia da quel lato, Zunno davanti. In panchina anche il primavera classe 2006 Adragna che nelle ultime settimane si allenava con il gruppo, Fumagalli padre e figlio per una volta vedranno la partita insieme dalla panchina.

La classifica del girone C ci vede chiudere in 14ª posizione dietro il Catania anche se a pari punti 45, ma abbiamo una peggior differenza reti -8 noi +1 loro. I cugini etnei evitano quindi lo spettro playout. Il Messina manda in archivio il migliore campionato dell’era Sciotto in Serie C e da domani si aspettano risposte sul futuro da programmare per tempo.

Primo tempo

Chiaramente imposta la partita il Monopoli che al 4′ ha già un’occasione con un angolo su cui svetta di testa Fornasier, Piana deve alzare oltre la traversa e concedere un secondo angolo. Il Messina prova a chiudersi a ripartire e al 7′ pericolo da sinistra con Tommasini che in area spalle alla porta prova di tacco ma non inquadra la porta difesa da Piana. Al 10′ arriva il vantaggio del Monopoli, Borrello prende palla al limite dell’area e calcia sul palo lontano improvvisamente, Piana respinge in qualche modo ma sfortunatamente rinvia su Salvo che correva all’indietro e il rimpallo vede il pallone terminare in porta.

Continua a spingere il Monopoli che arriva ad avere un’altra chance con cross dalla destra colpo di testa di Barcollo su cui Piana para in modo sicuro. Il Messina si vede in zona offensiva al 17′ con il cross di Dumbravanu che prende una traiettoria strana e diventa un tiro che Dalmasso controlla mentre prende la via del fondo. In questa fase abbassa i ritmi il Monopoli, ma il Messina ancora non riesce a sviluppare gioco.

Superata la mezz’ora i biancoscudati hanno una possibilità con una punizione dai 30 metri ma posizione centrale, i calciatori di Modica sviluppano uno schema che non va a buon fine e la difesa spazza senza troppi fronzoli. Poco dopo sale il Messina che con Zunno conquista il primo calcio d’angolo della sua partita, sulla battuta di Firenze al 37′ Polito libero da marcatura al limite dell’area piccola manda la sfera oltre la traversa.

Secondo tempo

Cambia mister Modica nell’intervallo, dentro Zona e Cavallo, escono Pacciardi e Signorile. Pronti via dormita della difesa del Messina con Borrello che può imbucare con Polito e Dumbravanu che si perdono il centravanti locale, inutile la rincorsa di Polito che affianca l’avversario senza provare a contendergli il pallone e Tommasini può battere Piana in diagonale. Reazione ospite che arriva al 52′, cross di Zona che trova dall’altra parte il collega Salvo che di testa colpisce ma non è preciso. Poco dopo dimezza le distanze Luciani che segna per il Messina, l’azione si svolge al 53′ cross di Cavallo a rientrare verso la porta con Luciani che lesto di testa si fa trovare pronto e insacca. Replica immediata del Monopoli con Tommasini che si ripresenta a tu per tu con Piana che stavolta ha la meglio e respinge. Ancora chiamato in causa Piana che al 57′ deve salvare su Iaccarino, sempre più complicate le parate richieste ma si fa trovare pronto l’estremo difensore.

Arrivano i cambi anche per il Monopoli, fuori Iaccarino e Sosa, dentro Hamlili e Grandolfo. Alla ripresa del gioco altra occasione con proprio Grandolfo che si ritrova il pallone respinto da Piana dopo la conclusione di Borrello, ma viene aggredito e neutralizzato dai difensori del Messina. Partita vivace adesso e al 69′ Dalmasso nega la gioia del gol a Ragusa che si era ritrovato a tu per tu dopo uno splendido assist di Cavallo e il portiere pugliese riesce ad allungare in angolo. Dall’altra parte al 72′ il tiro dalla bandierina è per il Monopoli che con Bizzotto ha una chance di testa.

Nel finale sapendo i risultati dagli altri campi si difende il Monopoli. Non ci saranno molte azioni con il Messina che prova a costruire in modo blando, nel finale concessi cinque minuti di recupero ma come all’andata le due squadre non spingono e sembrano accontentarsi anche se questa volta per il Messina matura una sconfitta, ma è indolore visto che l’obiettivo era stato raggiunto.

Monopoli – Acr Messina 2-1

Ss Monopoli 1966 (3-5-2): Dalmasso; Fornasier, Angileri, Bizzotto; Viteritti (dal 85′ Berman), De Risio, Iaccarino (dal 66′ Hamlili), Borello (dal 75′ Bulevardi), Barlocco; Sosa (dal 66′ Grandolfo), Tommasini (dal 85′ Ardizzone).

In panchina: S Vitale, De Paoli, Ferrini, Cristallo, Simone, Cubretovic, Arioli, Peschetola, M Vitale.

Allenatore: Roberto Taurino.

Acr Messina (4-2-3-1): Piana; Salvo, Polito, Pacciardi (dal 46′ Zona), Dumbravanu; Scafetta, Firenze, Giunta (dal 76′ Emmausso); Signorile (dal 46′ Cavallo), Luciani (dal 76′ Plescia), Zunno (dal 60′ Ragusa).

In panchina: E Fumagalli, Manetta, Frisenna, Franco, Lia, Adragna, Rosafio, J Fumagalli.

Allenatore: Giacomo Modica.

Marcatori: Salvo 10′ (aut. Me), Tommasini 47′ (Mo), Luciani 54′ (Me).

Ammoniti: Giunta 43′ (Me), Viteritti 51′ (Mo), Iaccarino 69′ (Mo), Zona 65′ (Me), De Risio 87′ (Mo).

Calci d’angolo: 8-2. Recupero: 1’ + 5′.

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Franco Iacovacci di Latina & Andrea Cecchi di Roma1.

Quarto ufficiale: Giuseppe Vingo di Pisa.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook di Acr Messina