Il Messina corsaro ad Acireale, Touré e Fravola decidono la quarta giornata

Biancoscudati che confermano il buon feeling lontano dal Franco Scoglio, due vittorie in due gare e ora -7 in classifica

ACIREALE – Ottima reazione del Messina in trasferta allo stadio “Aci e Galatea”, la truppa guidata finalmente in panchina da mister Romano supera per 2-1 l’Acireale. Alla rete di Touré nei primi minuti risponde su rigore, il secondo consecutivo concesso dai biancoscudati, Maletic per i locali. Nella ripresa poi i cambi fanno la differenza con Fravola che rimette avanti i peloritani che gestiscono il vantaggio in superiorità numerica nei minuti finali. Seconda vittoria su due trasferte in campionato per il Messina, altri tre punti in classifica e graduatoria che ora dice che l’Acr è a -7 in classifica.

Cambia mister Romano che in difesa conferma Sorrentino, De Caro, Trasciani e Orlando ma quest’ultimo fa il quinto con Bosia, prima presenza per lui e da titolare, in posizione di braccetto sinistro. In mezzo al campo c’è il capitano Garufi con Zucco ma riposa Yekaley, Maisano torna titolare, a completare la mediana Aprile con Roseti e Toure a reggere l’attacco biancoscudato. Proprio lui stappa la sfida dopo meno di un quarto d’ora, seconda rete per lui in campionato e seconda in trasferta col Messina che fin qui in casa non ha ancora segnato. Domenica arriva il Paternò al “Franco Scoglio” deve diventare un’occasione buona per recuperare ancora punti in classifica.

Acireale – Acr Messina 1-2

Il Messina inizia con buona personalità e dopo neanche due giri d’orologio conquista un calcio d’angolo. Continua a gestire il possesso palla la formazione di mister Romano e il primo squillo arriva all’8′ con la conclusione dalla distanza di Aprile. Prosegue il buon momento degli ospiti che arrivano alla rete con Touré che a tu per tu con Negri non sbaglia e porta avanti i suoi. La reazione dei padroni di casa si concretizza con due calci d’angolo ma il risultato non cambia, il Messina sfiora il raddoppio colpendo un palo. Gli sforzi dell’Acireale portano però alla concessione di un calcio di rigore al 37′, dal dischetto Maletic contro Sorrentino. Non ci saranno altre occasioni nel primo tempo.

Nella ripresa si riprende senza cambi da nessuna delle due parti. Dopo la conclusione nei primi minuti di Maisano torna pericoloso anche l’Acireale con Falou, primo cambio per i locali fuori Maletic e dentro Amore, qualche minuto dopo anche primo cambio per mister Romano, fuori Aprile e dentro Fravola. Al 68′ il Messina torna in vantaggio sfruttando una disattenzione della difesa acese, ne approfitta Fravola neo entrato servito da Roseti. Poco dopo piove sul bagnato per l’Acireale che resta in dieci uomini per l’espulsione di Cozza. Il Messina ha spazi per affondare ancora ma Touré si divora il possibile tris calciando sopra la traversa avversaria. Nel finale concessi tre minuti di recupero, mister Romano spezza il ritmo con tanti cambi e l’Acireale non riesce a costruire l’azione dell’insperato pari nel finale.

Tabellino

Acireale (4-3-1-2): Negri; Martins, Rechichi, Jansen, Di Stefano; Baglione (dal 67′ Di Mauro), Cozza, Iuliano; Semenzin; Falou, Maletic (dal 56′ Amore).

In panchina: Di Silvestro, Chatzinikolaou, Andreassi, Riggio, Hebeck, Genovese, Rapisarda.

Allenatore: Marco Coppa.

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro, Trasciani, Bosia; Maisano, Aprile (dal 63′ Fravola), Garufi, Zucco, Orlando; Toure, Roseti.

In panchina: Paduano, Tesija, Yekaley, Azzara, Elia, Bombaci, Veron.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Marcatori: Touré 13′ (M), Maletic 38′ (A) rig, Fravola 68′ (M).

Ammoniti: Fravola 78′ (M).

Espulso: Cozza dell’Acireale al 73′, .

Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 1’ + 3’.

Arbitro: Marco Antonuccio di Roma 1.

Assistenti: Andrea Zanichelli di Legnano & Axel Mastroianni di Mantova.

*fonte “Radio Studio 55”