Il Messina è ormai maturo, camaleontico e mina vagante del torneo

Tra le formazioni più in forma nel girone di ritorno e capace di prendere punti a chiunque e su qualunque campo

MESSINA – La sfida di Benevento non passa inosservata. Non certo per gli episodi su cui non vale la pena dilungarci se non per dire che il Messina non deve badarci e non lo ha fatto ieri. Nonostante arbitri e sfortuna, sul gol subito e poi sulla traversa di Zunno, la squadra ha reagito e portato a casa un grande risultato su un campo difficile e contro una squadra imbattuta in questo 2024.

Rispetto ad inizio stagione, quando ogni volta che si andava in svantaggio era impossibile fare punti, i bianscoscudati stanno dimostrando una grande maturità. Non si scompongono, non si allungano in campo e ci credono fino alla fine consapevoli della loro forza. Invece di subirle le reti nel recupero, o comunque nel finale di gara, la tendenza adesso è segnarle, sfruttando anche l’ottima condizione fisica, era la terza partita in pochi giorni.

Scelte diverse tra titolari e panchina

Il Messina alla vigilia ha dovuto fare i conti con le assenze importanti di Emmausso e Manetta squalificati. Mister Modica ha così deciso di tornare al 4-3-3 e in pochi giorni ha varato, non solo un attacco nuovo per ovviare all’assenza di Emmausso, ma soprattutto un centrocampo inedito che ha visto dal primo minuto in campo Civilleri, buon esordio da titolare il suo, più un rientrante Firenze e Giunta sempre disponibile. La difesa era quasi obbligata e la coppia Polito-Dumbravanu ha comunque retto tutto sommato bene contro una squadra che aveva una grande varietà offensiva.

Buone letture anche dalla panchina con l’allenatore siciliano che butta nella mischia nella ripresa tra gli altri Rosafio e Frisenna che insieme firmano la rete del pareggio, il primo con un’apertura veloce verso il secondo che si sistema la palla e segna il terzo gol della sua stagione, uno più bello e importante dell’altro per l’under catanese che sembra un veterano. Vedremo se adesso il mister, con una settimana di tempo prima della trasferta di Latina e ancora una giornata di squalifica da scontare per Emmausso, riproporrà il 4-3-3 o adatterà, con qualche giorno in più per lavorarci, qualcuno nel ruolo di trequartista.

Playoff da agguantare

La classifica recita 40 punti, anche senza aver vinto ma guardando ai risultati maturati sugli altri campi il Messina mantiene 11 punti sulla prima della zona retrocessione (Turris a 29 ma con una partita in meno), sono 21 dal Brindisi (ultimo in classifica) quindi con sette giornate che restano e 21 punti a disposizione davvero bisogna guardare ormai solo avanti con la zona playoff distante appena un punto e dove in sei punti ci sono sei squadre Messina compreso.

Man mano che l’obiettivo della salvezza si avvicina è giusto sognare e divertirsi perché i problemi li dovranno avere le altre squadre che il Messina nel solo girone di ritorno è tra le squadre più in forma del girone: 21 punti come il Giugliano dietro solo a Juve Stabia 22 e Benevento 28 in questo 2024.

Contro le migliori del momento poi i biancoscudati vanta un pareggio col Benevento, sconfitta all’ultimo minuto col Giugliano, Avellino (quinta nel girone di ritorno a 20 punti) battuta in trasferta, Sorrento (sesta a 18 punti) battuta in casa, Picerno (settimo a 17) rimontato due volte con pareggio finale. Insomma tra le squadre più forti del campionato in questo momento c’è anche il Messina.

