Il Messina esordirà in casa contro il Crotone. Il calendario completo - Tempostretto

Nella giornata in cui l'Acr Messina saluta Gonçalves la Lega Pro dirama il calendario della stagione. Il Girone C resta a 20 squadre, tutti gli appuntamenti

MESSINA – Il ricorso di Teramo e Campobasso è stato respinto dal Consiglio di Stato. Nessun torto quindi da parte della Lega Pro che aveva fatto dunque tutto nel modo corretto escludendo le due squadre dalla prossima Serie C. L’Acr Messina ha quindi conosciuto il proprio destino e inizierà il 4 settembre il campionato contro il Crotone al Franco Scoglio.

I ricorsi e il consiglio di Stato che ha deliberato dopo quasi un mese ha ritardato l’inizio del campionato e spostato a data da destinarsi il primo turno di Coppa Italia. La Lega Pro resta a 60 squadre, il Girone C rimane a 20 tra cui ovviamente il Messina. Per i biancoscudati dopo l’esordio la seconda di campionato sarà in trasferta contro la Virtus Francavilla nel weekend dell’11 settembre.

Sappiamo adesso anche quando la campagna abbonamenti, prorogata dalla società appena ieri, si concluderà. Dovrebbe essere sabato 3 settembre l’ultimo giorno utile, alla vigilia del primo impegno casalingo, almeno così ha annunciato l’Acr Messina.

Il calendario dell’Acr Messina

Nel calendario della prossima Serie C previsti tre turni infrasettimanali nel 2022 (14 settembre, 19 ottobre, 30 novembre). L’ultima dell’anno in anticipo per tutti, venerdì 23 dicembre che sarà anche la prima del girone di ritorno. Nel 2023 si riprenderà l’8 gennaio, poi due turni infrasettimanali l’1 febbraio e il 15 marzo. A Pasqua tutti fermi, il turno è programmato per sabato 8 aprile, Pasqua sarà il 9, la stagione regolare si concluderà il 23 aprile. Non ci saranno pause oltre quella natalizia.

Il calendario da poco sorteggiato vedrà come detto il Messina iniziare il campionato contro il Crotone in casa, seguirà la trasferta a Francavilla. Il primo turno infrasettimanale i biancoscudati lo giocheranno in casa contro la Viterbese e la domenica successiva saranno di scena ad Avellino. Ospiti del Catanzaro il 25 settembre, poi la novità Giugliano in casa il 2 ottobre e l’Audace Cerignola la domenica successiva in trasferta.

Gelbison, neopromossa, da affrontare tra le mura amiche del Franco Scoglio a metà ottobre. Impegno esterno contro la Fidelis Andria nel turno infrasettimanale, settimana che si chiude in casa contro il Latina. Monopoli in trasferta e Monterosi in casa a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre; la trasferta contro il Pescara e il Potenza in casa sono i due successivi appuntamenti.

Turris in casa il 27 novembre, Foggia in trasferta nell’ultimo turno infrasettimanale del 2022. Il Picerno in casa avvicina la fine del girone di andata, alla penultima la Juve Stabia in trasferta, mentre si chiude col Taranto in casa. E quindi, visto che nel girone di ritorno i campi saranno invertiti, il campionato del Messina terminerà in Puglia ad aprile del 2023.

I turni infrasettimanali nel girone di ritorno, saranno Giugliano-Messina l’1 febbraio, in mezzo alle due sfide casalinghe contro Catanzaro e Cerignola. Mentre più complicata la settimana centrale di marzo, il 15 Messina-Pescara, in mezzo a due trasferte prima contro il Monterosi Tuscia (12 marzo) e poi a Potenza, il 19 marzo.

Tiago Gonçalves al Novara

La società Acr Messina, in giornata, ha comunicato di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Gonçalves al Novara Calcio. L’esterno sinistro è stato uno dei protagonisti della salvezza biancoscudata nella scorsa stagione. In maglia biancoscudata ha collezionato 22 presenze totali tra campionato e Coppa Italia siglando tre reti.

Articoli correlati