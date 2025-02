Il Messina fa visita al Benevento, la migliore del girone tra le mura amiche

Sabato i biancoscudati sul campo meno violato del girone, al "Ciro Vigorito" le streghe hanno ottenuto più vittorie (8) e più punti (28) di tutte le altre

MESSINA – Da un sabato all’altro il Messina è atteso nel weekend a Benevento, al “Ciro Vigorito” altra partita sulla carta complicata contro le streghe. I giallorossi campani allenati da Michele Pazienza, dopo l’esonero dell’ex Auteri, stazionano ai piani alti della classifica ma si sono leggermente arenati con la vittoria che manca ormai da cinque giornate. Sono però la squadra che tra le mura amiche ha fatto più punti di tutte nel girone C, subendo una sola sconfitta come Cerignola e Picerno. Il Messina chiamato a muovere comunque la propria classifica anche se si tratta di un impegno piuttosto complicato.

Fischio d’inizio al “Ciro Vigorito” in programma alle ore 15 di sabato pomeriggio. A dirigere la gara Antonio Di Reda di Molfetta, assistenti Luca Capriuolo di Bari e Manuel Cavalli di Bergamo, quarto ufficiale Domenico Leone di Barletta. Un precedente positivo per il Messina, due stagioni fa infatti con Di Reda ad arbitrare un’altra sfida in Campania, contro il Giugliano, arrivò un pareggio (2-2, rimontando da 2-0). Un solo precedente anche con il Benevento per Di Reda, che quest’anno ha arbitrato le streghe in trasferta a Crotone, anche lì pari 2-2.

L’avversario Benevento

Benevento che non vince da cinque partite consecutive, l’ultima vittoria è arrivata in casa col Catania lo scorso 5 gennaio. Una squadra equilibrata che ha 46 punti in classifica e nonostante sia in saldo positivo tra reti realizzate e subite non eccelle in nessuna delle due classifiche anche se si trova ai primi posti in entrambe le classifiche. Vero punto di forza delle streghe è lo stadio di casa, al “Vigorito” infatti sono arrivati 28 punti e una sola sconfitta fin qui in stagione, quanto ai punti nessuno tra le mura amiche nel girone C ha fatto di meglio e i giallorossi campani hanno raccolto otto vittorie in casa, anche questo dato è il migliore del girone.

Il Benevento aveva iniziato la stagione con Gaetano Auteri, ex allenatore del Messina, in panchina. Uno dei guru della Serie C è stata esonerato poco meno di due settimane fa. Il Benevento che era stato ai primi posti della classifica si è arenato nelle ultime giornate e la proprietà ha scelto di cambiare chiamando alla guida tecnica Michele Pazienza.

Il nuovo mister ha esordito in panchina a Biella contro la Juventus Next Gen, il Benevento ha perso per due reti a zero, ma in campo Pazienza ha adottato il modulo più utilizzato da Auteri nel corso della stagione il 4-2-3-1. In campo c’erano Nunziante tra i pali, Oukhadda, Capellini, Berra che però sarà squalificato contro il Messina, e Ferrata. In mezzo al campo Pinato e Prisco, dietro la punta Perlingieri (sei reti per lui in stagione) agiranno sulla trequarti Lamesta, Simonetti e Lanini (capocannoniere con nove reti). Da tenere d’occhio in fase realizzativa anche Manconi 7 reti.

I precedenti col Messina

All’andata partita terminata zero a zero al “Franco Soglio”, decisivo Krapikas che da quel match prese il posto da titolare a Curtosi firmando il primo clean sheet della stagione biancoscudata. Il Messina si rammaricò per tre pali colpiti da Ortisi, Petrungaro e Anatriello nel corso del match.

Nella passata stagione una sconfitta e un pari per il Messina contro i giallorossi campani, Benevento corsaro al Franco Scoglio con la rete di testa di Improta su calcio d’angolo nel secondo tempo. Al ritorno pari 1-1 col Messina che rimontò lo svantaggio di Lanini. In quella partita i biancoscudati reclamarono per un rigore piuttosto eclatante non concesso, poi all’ora di gioco Zunno spaccò la traversa e solo al 90’ Frisenna con una conclusione da fuori area andò a segno.

Altri precedenti in Serie C risalgono alle stagioni 2014/2015, due pareggi identici 1-1 tra andata e ritorno, e 2015/2016, quando il Messina pareggiò 0-0 in Campania e fu sconfitto 5-0 in casa.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook del Benevento

