Il Messina Futsal aspetta il Canicattì al PalaLaganà di Montepiselli

A Messina arriva la capolista Canicattì, pari punti 41 con il New Taranto che sarà prossimo avversario dei giallorossi di mister Battiato

MESSINA – Si alza l’asticella delle difficoltà ed aumenta il pathos per il Messina Futsal, che affronterà nelle due prossime partite in calendario Futsal Canicattì e New Taranto, le squadre che guidano il girone D del campionato di serie A2 di calcio a 5.

Nella 9ª giornata di ritorno, la squadra giallorossa ospiterà oggi (sabato 16 marzo, ndr), al “PalaLaganà”, la quotata rivale agrigentina. I peloritani hanno preparato, in settimana, la gara con grande impegno e dedizione, vogliosi di sovvertire i pronostici della vigilia. A Coppolino e compagni serve un colpo a sensazione per centrare l’obiettivo salvezza diretta. Il tecnico Salvatore Battiato dovrà fare ancora a meno dello squalificato laterale Emanuele Fichera.

Il Futsal Canicattì vanta un organico completo e di qualità, come conferma, oltre al primato in graduatoria, condiviso con i tarantini, la qualificazione alla Final Four della Coppa Italia di categoria, in programma a fine mese in Basilicata. Il match Messina Futsal-Futsal Canicattì, che inizierà alle ore 16.00, verrà arbitrato dai signori Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria e Gregorio Sommese di Lecco (cronometrista Michele Corrado Schillaci di Enna).

Partite 20ª serie A2: Audace Monopoli-Aquile Molfetta; Dream Team Palo del Colle-Città di Palermo; Gear Piazza Armerina-Bitonto; Mascalucia C5-New Taranto; Messina Futsal-Futsal Canicattì; Sammichele-Ecosistem Lamezia.

Classifica girone D: New Taranto e Futsal Canicattì 41; Mascalucia C5 38; Bitonto Futsal 32; Ecosistem Lamezia 30; Sammichele 27; Audace Monopoli 26; Dream Team Palo del Colle 25; Gear Piazza Armerina 18; Messina Futsal 17; Aquile Molfetta 13; Città di Palermo 11.

Articoli correlati