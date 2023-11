Il Messina Futsal cade a Lamezia Terme, prima sconfitta in trasferta - Tempostretto

Ancora assenze tra le file dei giallorossi che dopo un brutto inizio si riportano in scia sotto 5-4. Nel finale però il Lamezia prevale 7-4

Il Messina Futsal ha perso la prima partita in trasferta nel campionato di serie A2 di calcio a 5. La squadra giallorossa, priva del portiere Federico Venuto e dell’universale Andrea Consolo, entrambi infortunati, è stata battuta dall’Ecosistem Lamezia (7-4) nella 7ª giornata della stagione regolare.

Gara caratterizzata da un messaggio importante, che va oltre l’aspetto prettamente sportivo. I giocatori di Ecosistem Lamezia e Messina Futsal sono scesi in campo con un segno rosso sul viso per ribadire il loro “No” alla violenza sulle donne.

Ecosistem Lamezia – Messina Futsal 7-4

Il primo tempo termina, al “PalaSparti”, con i calabresi in vantaggio per 3-1 grazie alla doppietta di Ecelestini ed al gol di Gagliardi, mentre per i peloritani a segno l’argentino Marcio Garcia. Nella ripresa, la squadra allenata da Salvo Battiato pigia il piede sull’acceleratore per riportarsi in scia, riuscendoci sul 3-2 con il centro da opportunista di Nanni Piccolo e poi sul 5-4 (marcatori ospiti ancora Garcia e Lautaro Mendez), ma sul più bello l’Ecosistem realizza altre due reti e chiude – di fatto – la contesa, nonostante Coppolino e compagni lottino fino al suono della sirena.

Risultati e classifica girone D

Risultati 7^ giornata serie A2 (girone D): New Taranto-Dream Team Palo del Colle 4-2; Futsal Canicattì-Audace Monopoli 10-8; Città di Palermo-Aquile Molfetta 2-2; Sammichele-Gear Piazza Armerina 0-4; Bitonto Futsal-Mascalucia C5 3-3; Ecosistem Lamezia-Messina Futsal 7-4.

Classifica: New Taranto 19; Mascalucia C5 e Futsal Canicattì 16; Sammichele 15; Gear Piazza Armerina 12; Messina Futsal 10; Bitonto Futsal 8; Dream Team Palo del Colle 7; Ecosistem Lamezia 6; Audace Monopoli 5; Aquile Molfetta 4; Città di Palermo 2.

Sconfitta anche l’under19

Una buona prestazione non è bastata all’Under 19 guidata in panchina da Erminio Fazio per evitare la sconfitta (6-4) contro il Villaurea sul parquet del “PalaLaganà”. Per la formazione dello Stretto sono andati a bersaglio: Lisitano, Spina, Costa e Bruno.

