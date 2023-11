Il Messina Futsal cade in casa, il Sammichele corsaro al PalaLaganà - Tempostretto

Seconda sconfitta casalinga per il Messina Futsal. Due doppiette per i giallorossi, tutte nella ripresa, con Fichera e Mendez

MESSINA – Il Messina Futsal ha ceduto la posta in palio al quotato Sammichele nella sfida della 6ª giornata del campionato di serie A2 (girone D) di calcio a 5. La squadra pugliese si è imposta per 5-4 sul parquet del “PalaLaganà” al termine di un match appassionante e combattuto fino alla sirena, che i giallorossi hanno giocato con lodevole carattere, nonostante alcune importanti assenze come quella tra i pali di Federico Venuto.

Seconda sconfitta in casa, dopo quella rimediata alla terza giornata col Mascalucia, gli uomini di mister Battiato saranno nel prossimo turno attesi dalla sfida fuori casa contro l’Ecosistem Lamezia. I calabresi hanno tre punti in classifica mentre i giallorossi restano fermi a 10.

Messina Futsal – Sammichele 4-5

La cronaca della partita viene aperta dal palo colpito da Nanni Piccolo con un diagonale di destro in corsa. Gli ospiti rispondono con due efficaci ripartenze, non finalizzate per attimi e centimetri. Al 15′ Marcio Garcia colpisce il pallone a colpo sicuro da pochi passi, il portiere lo devia d’istinto e sembra quasi oltrepassare la linea fatale prima che lo blocchi, ma per gli arbitri non è entrato interamente e lasciano proseguire. Nel finale di tempo, il Sammichele va a bersaglio con Loschiavone e Masi, arrivando all’intervallo sullo 0-2; risultato che punisce troppo i ragazzi allenati da Salvatore Battiato.

In avvio di ripresa, Heredia cala il tris, scatenando la reazione del quintetto dello Stretto, che accorcia le distanze grazie al pregevole gol di Emanuele Fichera e si porta in scia nel punteggio (10’) con la rete dell’argentino Lautaro Mendez. Nel momento di maggiore spinta dei locali, il rigore, procurato e trasformato da Console, rimanda il Sammichele sul +2 (2-4). Ancora Loschiavone va a segno dalla distanza. Gli assalti conclusivi dei peloritani producono le realizzazioni di Mendez e Fichera, ma è troppo tardi per completare la rimonta.

Risultati e classifica girone D

Risultati: Audace Monopoli-Bitonto 1-1; Dream Team Palo del Colle-Futsal Canicattì 2-2; Mascalucia C5-Ecosistem Lamezia 7-1; Aquile Molfetta-New Taranto 0-7; Messina Futsal-Sammichele 4-5; Gear Piazza Armerina-Città di Palermo 6-2.

Classifica: New Taranto 16; Mascalucia C5 e Sammichele 15; Futsal Canicattì 13; Messina Futsal 10; Gear Piazza Armerina 9; Dream Teal Palo del Colle e Bitonto 7; Audace Monopoli 5; Ecosistem Lamezia e Aquile Molfetta 3; Città di Palermo 1.

Articoli correlati