Il Messina Futsal cala il tris al Real Dem nell’andata dello spareggio salvezza

Tre a uno firmato Lautaro Mendez, doppietta, e Piccolo, autore anche di un assist. Sabato prossimo il ritorno a Pescara per mantenere la Serie A2

MESSINA – Bene la partita di andata per i giallorossi che cercano di mantenere la categoria allo spareggio salvezza. Di fronte la formazione di Pescara Real Dem che venuta al PalaLaganà di Montepiselli subisce una sconfitta per 3-1. La formazione di coach Battiato poteva anche arrotondare maggiormente il punteggio dopo aver chiuso sul 2-0 la prima frazione di gioco, reti di Lautaro Mendez e Piccolo, e aver calato il tris ad inizio ripresa con la doppietta personale dell’argentino Lautaro Mendez. Nel finale la reazione ospite porta alla rete di Riccardo Zaffiri. Settimana prossima si replica in Abruzzo, speriamo questo vantaggi possa bastare alla squadra del presidente Caratozzolo.

Messina Futsal – Real Dem 3-1

Inizio equilibrato tra le due squadre, al 5′ arriva il vantaggio dei locali, Piccolo serve Lautaro Mendez in area che si gira e va a segno. Poco dopo sfiora il raddoppio la squadra locale con Piccolo che colpisce il palo e la palla danza sulla linea ma viene spazzata dalla difesa. Conclusione parata da Lautaro Mendez ma al 9′ arriva il 2-0, triangolo tra Piccolo e Marcio Garcia con il primo che conclude a segno. Occasione per gli ospiti con Caporale che sfuma.

Inizia la ripresa con Lautaro Mendez che difende ancora bene la palla in area e spalle alla porta si gira e insacca al sette per il 3-0. Reazione ospite con rete annullata a Zaffiri per un tocco di braccio, ancora Caporale che mette a lato dal limite dell’area. Palo di Marcio Garcia a seguire con il Messina Futsal che sfiora il poker, nel finale azione confusa su cui arriva l’unica rete del Real Dem, da rinvio Zaffiri colpisce al volo di testa e sorprende il portiere. Nel finale non ci saranno altre azioni da segnalare se non una conclusione dalla distanza di Piccolo su cui il portiere abruzzese sventa.

Articoli correlati