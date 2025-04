Il Messina Futsal chiude la stagione regolare battendo Piazza Armerina

Piccolo e Saccone firmano la vittoria, prossimamente il playout per mantenere la categoria

MESSINA – Il Messina Futsal ha chiuso con una vittoria la regular season del campionato di serie A2 di calcio a 5. Nell’ultima giornata, la squadra giallorossa si è imposta per 2 a 1, al “PalaLaganà” di Montepiselli, sulla Gear Piazza Armerina. Ad inizio partita, il Messina Futsal ha dedicato un toccante pensiero a Sara Campanella, la ventiduenne studentessa di Misilmeri vittima di femminicidio a Messina. I due capitani hanno indossato una maglia con scritto: “Mi amo troppo per stare con chiunque”.

Impegno fuori casa per l’Under 19 ha perso (4-3) in match in trasferta contro il Città di Melilli, nonostante la doppietta di Cucinotta e la rete di Crupi. E’ terminato, così, il torneo nazionale di categoria dei peloritani allenati da Salvatore D’Urso.

Messina Futsal – Piazza Armerina 2-1

Sblocca il punteggio al 6’ il capitano Nanni Piccolo, che finalizza alla perfezione l’assist di Matias Sanz. Il raddoppio porta la firma di Damiano Saccone, a segno con una conclusione a volo. Stefano Lo Presti potrebbe calare il tris, ma pecca di precisione nella battuta sottoporta. Nella ripresa, gli ospiti pigiano il piede sull’acceleratore per dimezzare le distanze, ma i loro tentativi vengono disinnescati dagli interventi del portiere Manuel Colucci. Soltanto a 46” dalla sirena, la Gear Piazza Armerina va a bersaglio, troppo tardi per sperare nella rimonta. Adesso, la compagine peloritana avrà tre settimane piene per preparare la doppia sfida playout contro lo Sporting Hornets, rivale del girone C.

Risultati Serie A2 e classifica girone D

22ª giornata: Messina Futsal-Gear Piazza Armerina 2-1; Castellana C5-Bitonto 4-3; Città di Acri-Ecosistem Lamezia 11-0; Futsal Canicattì-Futsal Mazara 9-6; Audace Monopoli-Sammichele 2-6; Canosa A5-Soverato 1-3.

Classifica: Soverato 53; Bitonto 48; Futsal Canicattì 45; Audace Monopoli 41; Gear Piazza Armerina 33; Futsal Mazara e Canosa A5 26; Ecosistem Lamezia e Castellana C5 24; Città di Acri 22; Messina Futsal 19; Sammichele 16.