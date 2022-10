Il Messina Futsal debutta con un pareggio in rimonta - Tempostretto

Sul parquet del Villaurea la squadra di coach Carnazza impatta sul 3-3

Il Messina Futsal ha pareggiato in rimonta per 3-3 sul campo del Villaurea nella sua prima uscita stagionale proposta dal campionato di serie B di calcio a 5. La squadra di coach Carnazza aveva usufruito di un turno di riposo alla prima giornata esordendo così direttamente alla seconda.

Partita in salita dopo il vantaggio locale e il raddoppio del Villaurea in superiorità numerica. Il Messina Futsal però ha reagito segnando tre reti nei secondi 20 minuti di gioco firmate Malouk, Costanzo, Coppolino e bagnando il proprio esordio con un punto conquistato in trasferta.

Villaurea – Messina Futsal 3-3

Dopo un brillante inizio di gara con due buone opportunità create da Morad Malouk e Giuseppe Coppolino, i padroni di casa passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Orlando. Una ripartenza costringe Simone Fiumara a toccare il pallone fuori area; per lui cartellino rosso. Con l’uomo in più, Cassata sigla il raddoppio, deviando la sfera in rete da posizione ravvicinata. Sulle ali dell’entusiasmo, il Villaurea sfiora più volte il tris, sfruttando qualche errore di troppo commesso dagli avversari nel giro palla. Nel finale di tempo, dubbio intervento in area del portiere su Malouk, ma la coppia arbitrale lascia proseguire.

In avvio di ripresa, Malouk dimezza le distanze con una “zampata” ravvicinata sulla corta respinta di Di Maria. Neanche il tempo di esultare per i peloritani, che arriva il tris firmato Giannusa (3-1). La squadra allenata da Sergio Carnazza ha una reazione d’impeto e, dopo due staffilate di Andrea Consolo ed un’occasionissima non finalizzata da Benny Costanzo, si riporta in scia grazie alla puntata d’astuzia dello stesso Costanzo. Si susseguono le azioni offensive su entrambi i fronti: Malouk colpisce il palo in scivolata a porta sguarnita, Andrea Cucinotta tira a lato da favorevole posizione. Gli sforzi del Messina Futsal vengono premiati dal centro di Coppolino, autore di una spettacolare giocata. Palpitanti gli ultimi istanti, ma l’epilogo resta immutato.

Risultati e classifica girone H

Casali del Manco – Mirto 6-3

Villaurea – Messina Futsal 3-3

Ecosistem Lamezia – Città di Acri 5-2

Arcobaleno Ispica – Drago Acireale 1-4

Mascalucia – Megara Augusta 3-4

Monreale – Città di Palermo 3-4.

Riposava: Real Termini.

Ecosistem Lamezia e Città di Palermo 6 punti

Megara Augusta 4 punti

Casali del Manco, Drago Acireale, Mirto, Monreale e Città di Acri 3 punti

Villaurea 2 punti

Messina Futsal 1 punti

Real Termini, Arcobaleno Ispica e Mascalucia C5 0 punti

Articoli correlati