Il Messina Futsal deve accontentarsi di un pari contro Lamezia - Tempostretto

Rocambolesco 4-4 per il Messina Futsal che era stato in vantaggio contro la capolista Lamezia

MESSINA – Al “PalaMili”, i giallorossi hanno pregustato sul 3- 1 la vittoria di prestigio, rischiando, però, di perdere nello scoppiettante finale. La quinta giornata di campionato che ha messo di fronte il Messina Futsal e la capolista Ecosistem Lamezia non accontenta nessuno. Ai giallorossi sfuma la vittoria, i calabresi cedono la testa della classifica col pari 4-4 che favorisce Palermo.

Nel finale, saltati tutti gli schemi, entrambe le squadre avrebbero la possibilità a turno di segnare la rete che avrebbe sancito la vittoria, ma le occasioni falliscono. Prossimo turno per gli atleti di coach Carnazza in trasferta ad Ispica sabato prossimo 5 novembre.

Messina Futsal – Lamezia 4-4

Calabresi pericolosi, in avvio di partita, con il diagonale di Modafferi, deviato in tuffo da Simone Fiumara. Ci prova poi Patamia, ma senza la necessaria precisione. Sull’altro fronte, risponde Benny Costanzo, la cui staffilata di destro viene intercettata dal portiere. Un infortunio muscolare costringe Andrea Consolo a sedersi in panchina. Al 15’ Everton Guarnieri sblocca il risultato con un bolide su punizione. Il pallone tocca traversa e palo e secondo la coppia arbitrale supera la linea, anche se restano dei dubbi in tal senso, che determinano le plateali proteste degli ospiti (non sanzionate). Nel finale di tempo, Ecelestini pareggia con un’angolata conclusione mancina.

Ad inizio ripresa, i peloritani si scatenano, riportandosi in vantaggio grazie al gol di Benny Costanzo, che finalizza un’azione insistita. Alcuni istanti dopo, Morad Malouk cala il tris in ripartenza. Everton fallisce il poker, mentre Patamia conclude sul “legno”. Al 13’ l’Ecosistem sfrutta un errore in disimpegno degli avversari per andare in scia nel punteggio; a segno Gerbasi. Ancora Everton va vicino al gol, ma la sua botta ravvicinata centra il palo, mentre non sbaglia Ecelestini (16’), che firma il 3-3. L’ultimo minuto è da emozioni forti. Giuseppe Coppolino indirizza la sfera sul fondo da pochi passi. Sul rinvio di Rotella, Patania realizza l’incredibile sorpasso, ma c’è ancora tempo per la rete di Everton, su assist di Costanzo, che fa calare il sipario sul match.

Risultati e classifica

Villauera – Casali del Manco 1-2

Messina Futsal – Ecosistem Lamezia 4-4

Mirto – Monreale 9-9

Città di Acri – Real Termini 6-3

Megara Augusta – Arcobaleno Ispica 9-3

Drago Acireale – Città di Palermo 3-5

Riposava: Mascalucia C5

Città di Palermo 12 punti

Ecosistem Lamezia 11 punti

Megara Augusta 10 punti

Città di Acri 9 punti

Mirto 8 punti

Monreale 7 punti

Mascalucia C5, Drago Acireale e Casali del Manco 6 punti

Messina Futsal 5 punti

Real Termini 3 punti

Villaurea 2 punti

Arcobaleno Ispica 0