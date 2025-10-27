 Il Messina Futsal fa festa in casa, otto reti alla Junior Domitia

Simone Milioti

lunedì 27 Ottobre 2025

La sblocca Adamo (doppietta per lui), poi la reazione ospite e la valanga giallorossa con le reti di Piccolo, Mendez, Puglisi e Cruz Caropi (tripletta). Vittoria anche per l'U19

Weekend da incorniciare per il Messina Futsal, che ha conquistato due importanti vittorie. Nella 3^ giornata del campionato di serie A2, la squadra giallorossa ha battuto, sul parquet del “PalaLaganà”, la Junior Domitia per 8 a 4, al termine di un match ricco di reti, pali (5 in totale, dei quali 3 colpiti da Juan Cruz Caropi) ed emozioni. 
Giovanile. Successo pure per l’Under 19, che ha piegato, sempre in casa, la resistenza del Città di Melilli con il punteggio di 6-3, propiziato dalle doppiette di Saccone e Cucinotta e dai centri di Mandini e Lisitano. 

Messina Futsal – Junior Domitia 8-4

Inizio partita vivace con i padroni di casa più volte pericolosi. Antonio Adamo sblocca il punteggio con una pregevole girata sotto l’incrocio. Gli ospiti sfruttano due errori degli avversari per ribaltare la situazione (1-2). 
Nella ripresa, il gol di De Lucia vale il +2 a favore della Junior Domitia. La rete di Adamo riduce le distanze, ma il 2-4 sembra poter pesare come un macigno sulle speranze dei ragazzi allenati da Giuseppe Fiorenza, che hanno, invece, un’eccezionale reazione proprio nel momento più complicato della sfida. Vanno a bersaglio a ripetizione Piccolo con un imparabile bolide, Lautaro Mendez di sinistro, Giuseppe Puglisi, che opera il sorpasso, e Cruz Caropi, tre volte a bersaglio. Il torneo osserverà ora un turno di riposo per riprendere l’8 novembre, quando il Messina Futsal renderà visita all’Eur. 

Risultati e classifica

Risultati 3ª giornata serie A2: Messina Futsal-Junior Domitia 8-4; Mazara 2020-Eur 4-1; Roma 3Z History-Marsala 2012 3-5; Blingink Soverato-Regalbuto 8-6; Gear Piazza Armerina-Città di Acri 4-4.

Classifica girone D: Marsala 2012 9; Messina Futsal, Mazara 2020 e Junior Domitia 6; Eur 4, Gear Piazza Armerina e Blingink Soverato 4; Roma 3Z History 3; Città di Acri 1; Regalbuto 0.

