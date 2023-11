Il Messina Futsal fa suo il derby con Palermo. Barbagallo: "Gruppo con grande cuore" - Tempostretto

Partita emozionante al PalaLaganà dove i giallorossi superano per 5-4 il Città di Palermo. In gol per la prima volta in Serie A2 il giovane Giuseppe Barbagallo

MESSINA – Il Messina Futsal festeggia davanti al proprio pubblico la seconda vittoria in stagione. Match dalle forte emozioni il derby contro il Città di Palermo andato in scena al PalaLaganà di Montepiselli nel quarto turno della Serie A2 di calcio a 5. Occasioni limpide per i locali in una partita studiata e preparata benissimo da mister Salvatore Battiato che alla fine del primo tempo, sfruttando gli spazi lasciati dagli ospiti, aveva colpito già quattro volte: Barbagallo, due volte con Fichera e Garcia.

Nel secondo tempo i palermitani hanno provato a rimontare portandosi sotto 4-3, provvidenziale la quinta rete di Nanni Piccolo a tranquillizzare l’ambiente. Poi sofferenza e grande prova difensiva di tutta la squadra e del portiere Venuto per difendere i tre punti. Il Messina Futsal, dopo quattro giornate, sale a quota 7 punti nel girone D ed è quinta in classifica. Settimana prossima trasferta a Piazza Armerina in un altro derby siciliano.

Barbagallo alla prima rete in A2: “Una grande emozione”

Alla fine della gara queste le dichiarazioni del giovane Giuseppe Barbagallo che ha segnato il gol che ha aperto la sfida: “Siamo una squadra che non muore mai, oggi abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo con un grande cuore. Ho segnato il mio primo gol in serie A2, una grande emozione, lo dedico al presidente che mi ha dato sempre grande fiducia, al mister e su tutti i miei genitori che mi supportano sempre e sono sempre in tribuna a tifarmi”.

Barbagallo ha speso anche qualche parola per i compagni giovani come lui: “Mister Battiato ci dà grande fiducia e la prova è il minutaggio che abbiamo noi giovani in ogni partita. Veniamo dall’under, dimostrazione che c’è un bel settore giovanile, e spero che anche i miei compagni più piccoli Dario, Marco e Sebastian possano trovare un buon minutaggio. Un grazie infine al nostro portierone Federico (Venuto, ndr) che ci ha salvato la partita”.

Messina Futsal – Città di Palermo 5-4

Inizia meglio il Palermo che col possesso palla occupa la metà campo avversaria, ma per gli ospiti da segnalare solo due conclusioni dalla distanza fuori bersaglio. Aspetta e riparte il Messina Futsal che al 4′ si rende pericoloso con una triangolazione Mendez, Piccolo e Fichera che prova col destro a piazzare ma è largo. Passano due minuti e con un’azione praticamente identica segna: Piccolo per Fichera che questa volta serve l’assist a Barbagallo che insacca. Palermo che concede tanto e Mendez li grazia al 10′ sbagliando sottoporta dopo la conclusione deviata di Piccolo. Non perdona invece un minuto più tardi Fichera che, recuperando una palla persa, con la punta fa 2-0.

In difesa intanto attento Garcia nello sventare le azioni avversari e bravo pure Venuto a opporsi a Rizzo poco dopo su una punizione dal limite. Il Città di Palermo però accorcia le distanze con D’Orio che su sviluppi di calcio d’angolo beffa da fuori area la retroguardia giallorossa, Venuto non vede probabilmente la sfera partite ed è 2-1 al 13′. Ancora una chiara occasione per il Messina Futsal con Piccolo, dopo un ottimo schema su punizione, che però manca completamente la sfera. Il Palermo fa pressione ma Venuto in porta e Fichera in scivolata sventano tutto. Subito dopo una ripartenza di Garcia che serve l’assist a Fichera per il gol del 3-1 facile per i padroni di casa che in un’azione quasi in fotocopia con Piccolo che lancia Garcia in porta calano il poker (4-1) allo scadere della prima frazione.

Si riparte dal 4-1 con Mendez che ha un’altra chance ma colpisce la traversa. Poi i locali sembrano uscire dalla partita e ne approfitta il Palermo che segna con Badalamenti dalla distanza al 6′ del secondo tempo. Due minuti dopo sembra salvarsi la squadra di casa con Torcivia che colpisce la traversa, ma Badalamenti è più lesto di tutti ad arrivare sul pallone vagante e spingerlo in porta. A metà tempo Messina avrebbe anche le occasioni per chiudere la partita, una ripartenza tre contro uno, il portiere palermitano, con Fichera, Mendez e Garcia che non segnano, poco dopo il palo dalla distanza di Garcia. Ma fortunatamente al 13′ su sponda di Mendez il rasoterra potente di Piccolo rimette distanza tra le due squadre. 5-3 il punteggio con gli avversari che ci proveranno fino alla fine, Torcivia segna al 17′ il 5-4, al 18′ Badalamenti colpisce una traversa. Negli ultimi due giri di orologio portiere di movimento per il Città di Palermo, ma bravissima la squadra di casa a resistere con Venuto chiamato anche ad un paio di uscite coraggiose e sicure.

