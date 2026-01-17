 Il Messina Futsal fa visita alla Junior Domitia. Fiorenza: "Si entra nel vivo"

Il Messina Futsal fa visita alla Junior Domitia. Fiorenza: “Si entra nel vivo”

Simone Milioti

Il Messina Futsal fa visita alla Junior Domitia. Fiorenza: “Si entra nel vivo”

Tag:

sabato 17 Gennaio 2026 - 09:30

Terza giornata di ritorno nel campionato di Serie A2 e seconda trasferta consecutiva per la capolista

MESSINA – Secondo impegno esterno consecutivo per il Messina Futsal, che affronterà oggi (sabato 17 gennaio, ndr) la Junior Domitia nella 3^ giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5. La capolista del girone D è attesa da un match più complicato di quanto possa fare intendere l’attuale graduatoria, poiché se la vedrà contro un’avversaria di valore, come confermano le parole del tecnico Giuseppe Fiorenza: “La regular season è entrata nel vivo e ogni partita non conoscerà favoriti, soprattutto quando si giocherà in trasferta. Sappiamo bene la qualità della Junior Domitia, che vorrà riscattare l’immeritata sconfitta incassata contro la Gear Piazza Armerina. Noi siamo reduci dalla preziosa vittoria contro l’History, che ci ha dato ulteriore fiducia, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a sorprendere e sorprenderci”.

Il tecnico dei giallorossi riavrà a disposizione il centrale Giuseppe Puglisi, che ha scontato il doppio turno di squalifica. Arbitreranno l’incontro, che inizierà alle ore 15.00, i signori Cristoforo Corsini di Taranto e Simone Petracca di Lecce (cronometrista Alessandro Esposito di Isernia). L’Under 19 ospiterà domenica 18 (ore 11.00), al “PalaLaganà”, l’Adrano nel torneo nazionale di categoria. 

Programma 12^ giornata Serie A2: Città di Acri-Gear Piazza Armerina; Eur-Mazara 2020; Junior Domitia-Messina Futsal; Marsala 2012-Roma 3Z History; Regalbuto-Blingink Soverato.

Classifica girone D: Messina Futsal 25; Mazara 2020 21; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 20; Regalbuto 14; Eur 13; Blingink Soverato, Junior Domitia, Roma 3Z History e Città di Acri 10. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Parisi prima conferenza da allenatore del Messina: “Gestirò le mie emozioni, il gruppo è sano”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED