Il Messina Futsal fa visita alla Junior Domitia. Fiorenza: “Si entra nel vivo”

Terza giornata di ritorno nel campionato di Serie A2 e seconda trasferta consecutiva per la capolista

MESSINA – Secondo impegno esterno consecutivo per il Messina Futsal, che affronterà oggi (sabato 17 gennaio, ndr) la Junior Domitia nella 3^ giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5. La capolista del girone D è attesa da un match più complicato di quanto possa fare intendere l’attuale graduatoria, poiché se la vedrà contro un’avversaria di valore, come confermano le parole del tecnico Giuseppe Fiorenza: “La regular season è entrata nel vivo e ogni partita non conoscerà favoriti, soprattutto quando si giocherà in trasferta. Sappiamo bene la qualità della Junior Domitia, che vorrà riscattare l’immeritata sconfitta incassata contro la Gear Piazza Armerina. Noi siamo reduci dalla preziosa vittoria contro l’History, che ci ha dato ulteriore fiducia, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a sorprendere e sorprenderci”.

Il tecnico dei giallorossi riavrà a disposizione il centrale Giuseppe Puglisi, che ha scontato il doppio turno di squalifica. Arbitreranno l’incontro, che inizierà alle ore 15.00, i signori Cristoforo Corsini di Taranto e Simone Petracca di Lecce (cronometrista Alessandro Esposito di Isernia). L’Under 19 ospiterà domenica 18 (ore 11.00), al “PalaLaganà”, l’Adrano nel torneo nazionale di categoria.

Programma 12^ giornata Serie A2: Città di Acri-Gear Piazza Armerina; Eur-Mazara 2020; Junior Domitia-Messina Futsal; Marsala 2012-Roma 3Z History; Regalbuto-Blingink Soverato.

Classifica girone D: Messina Futsal 25; Mazara 2020 21; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 20; Regalbuto 14; Eur 13; Blingink Soverato, Junior Domitia, Roma 3Z History e Città di Acri 10.