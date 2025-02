Il Messina Futsal impatta contro il Castellana in casa

Per i locali tripletta di uno scatenato Samuele Di Conto, ma la sfida termina tre pari con gli ospiti bravi sempre a rintuzzare

Il Messina Futsal ha pareggiato per 3 a 3 contro il Castellana C5 nella 4ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. La tripletta dello scatenato Samuele Di Conto non è bastata ai giallorossi per fare bottino pieno sul parquet del “PalaLaganà”.

Giovanile. L’Under 19 è uscita sconfitta di misura (3-2) dal campo del Mascalucia C5 nel campionato nazionale di categoria. Per i peloritani doppietta di Damiano Saccone.

Messina Futsal – Castellana 3-3

Padroni di casa in vantaggio al 5’ minuto, quando Di Conto finalizza il perfetto assist dello spagnolo Nenè. Il capitano Nanni Piccolo è autore di alcuni spunti pericolosi, che non portano, però, al raddoppio. La reazione dei pugliesi si materializza nel palo colpito da Chiantera con un rasoterra dalla distanza.

In avvio di ripresa, Vitto riequilibra la situazione. Di Conto riporta in vantaggio i peloritani, sfruttando uno schema su punizione, ma Chiantera fa 2 a 2. Nenè centra l’incrocio con una spettacolare conclusione dalla distanza, mentre Di Conto, servito da Piccolo realizza (17’) la terza rete personale. Pochi istanti dopo, Achille va a bersaglio per gli ospiti, completando il tabellino dei marcatori.

Risultati e classifica Serie A2

Partita della 15ª giornata: Canosa A5-Bitonto Futsal 3-5; Messina Futsal-Castellana C5 3-3; Audace Monopoli-Città di Acri 2-2; Soverato-Futsal Mazara 4-1; Sammichele-Gear Piazza Armerina 2-3; Futsal Canicattì-Ecosistem Lamezia 5-2.

Classifica girone D: Bitonto Futsal e Soverato 35; Audace Monopoli 31; Futsal Canicattì 30; Gear Piazza Armerina 20; Castellana C5 18; Futsal Mazara 17; Canosa A4 16; Ecosistem Lamezia e Città di Acri 15; Sammichele 13; Messina Futsal 11.

