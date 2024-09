Il Messina Futsal in campo, allenamento congiunto con la Polisportiva Futura

In questo mese quattro test match per i giallorossi, il primo in casa settimana prossima contro Marsala, a questi si aggiunge la sfida in Coppa Divisione

MESSINA – Entra nel vivo la preparazione del Messina Futsal, che, in vista dell’inizio del campionato di serie A2 di calcio a 5, ha stilato un programma di allenamenti congiunti. Il tecnico Salvatore Battiato potrà valutare, così, lo stato di forma sia del gruppo che dei singoli giocatori in organico, sviluppando, nel migliore dei modi, il lavoro atletico e tattico.

Si comincerà oggi, sabato 7 settembre, in casa della Polisportiva Futura, club reggino di A2 Élite. Sette giorni dopo, i peloritani ospiteranno, al “PalaLaganà”, il Marsala Futsal (serie B). Il 19 settembre sarà la volta dello Sporting Alcamo (serie B), sempre nell’impianto di Montepiselli.

Primo impegno ufficiale il 21 settembre in Coppa Divisione, avversaria la Polisportiva Futura, che renderà visita alla squadra dello Stretto; la manifestazione è riservata agli Under 23. L’intenso mese terminerà il 28 settembre con il test sul campo del Città di Melilli, formazione guidata dall’ex Marcello Mittelman, che disputerà il torneo di A2 Élite.

Le partite di settembre del Messina Futsal

7 settembre Polisportiva Futura (serie A2 Élite) fuori;

14 settembre Marsala Futsal (serie B) casa;

19 settembre Sporting Alcamo (serie B) casa;

21 settembre Polisportiva Futura – Coppa Divisione;

28 settembre Città di Melilli (serie A2 Élite) fuori.

