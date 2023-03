Il Messina Futsal in trasferta sfida la forte Città di Palermo - Tempostretto

Scontro al vertice nel girone H di serie B, il Messina Futsal fa visita alla seconda della classe Città di Palermo. Al PalaOreto in palio punti importanti per la promozione diretta

MESSINA – Città di Palermo-Messina Futsal sarà il match clou della 9ª giornata di ritorno del girone H di serie B di calcio a 5. Si troveranno di fronte domani, sul parquet del “PalaOreto”, le attuali seconda e quarta forza del campionato e la posta in palio potrà avere una grande valenza per l’assegnazione dei tre preziosi “pass” per la promozione diretta in A2.

Presentazione Messina Futsal – Città di Palermo

I giallorossi, reduci dall’imprevista sconfitta casalinga contro il Real Termini, vogliono riscattarsi e sono consapevoli della forza dell’avversario, che hanno già sfidato quest’anno all’andata e in semifinale di Coppa Italia. Il tecnico Marcelo Mittelman dovrà fare a meno dello squalificato Angelo Gennaro e dell’infortunato Daniele De Luca, ma ritroverà il marocchino-spagnolo Morad Malouk e Andrea Consolo.

La compagine rosanero presenta un organico completo in ogni reparto e con diverse individualità di spicco. Si annuncia, quindi, una gara spettacolare con una bella cornice di pubblico, che sarà arbitrata, a partire dalle ore 16 di sabato, dai signori Amir Krupic di Brescia e Daniele Perrino di Albano Laziale (cronometrista Davide Zingariello di Palermo).

Programma e classifica Serie B

22ª giornata: Arcobaleno Ispica-Casali del Manco; Monreale-Mascalucia; Città di Palermo-Messina Futsal; Real Termini-Villaurea; Città di Acri-Mirto. Riposano: Drago Acireale e Ecosistem Lamezia.

Girone H: Mascalucia C5 39, Città di Palermo 36*; Ecosistem Lamezia 35; Messina Futsal 34; Drago Acireale 26; Casali del Manco e Villaurea 22; Mirto 21; Monreale 18; Città di Acri 16; Arcobaleno Ispica 15; Real Termini 13.

*penalizzazione di -3 punti

