Il Messina Futsal ingaggia l'argentino Garcia e conferma lo "zoccolo duro" - Tempostretto

Prende forma la squadra che sarà allenata da mister Battiato, primo seduta per il Messina Futsal lunedì 28 agosto a Montepiselli

Il Messina Futsal si prepara alla prossima stagione di Serie A2 Elite nel girone D. Esordio in casa il 14 ottobre contro il Dream Team Palo del Colle. Il “giro di boa” che chiuderà il girone di andata avverrà dopo il match del 6 gennaio contro le Aquile Molfetta, con la stagione regolare che terminerà il 13 aprile.

Sul mercato il grande colpo è l’universale Marcio Garcia, chiamato “el Marciano”. Classe 1998, è stato vice Campione del Mondo Under 20 con l’Albiceleste e Campione Nazionale Under 20 con la Seleccion Mendocina. Nel 2021, è approdato in Italia per vestire le maglie di United Aprilia e Mattagnanese, realizzando 32 reti in 36 presenze.

“Sono felice di cominciare questa nuova esperienza – dichiara Garcia -. Sarà il mio terzo anno in Italia e spero di fare bene con la squadra. La categoria è importante e dovremo dare sempre il massimo. Il mio connazionale Agustin Bertirossi mi ha parlato bene della società e dell’ambiente e non vedo l’ora di essere a Messina”.

Tris di conferme: Consolo, Coppolino e Piccolo

Contestualmente all’arrivo di Garcia la società ha salutato Morad Malouk, marocchino che nella passata stagione è andato 36 volte a bersaglio, ma mantiene lo zoccolo duro con un tris di “illustri” conferme quali il laterale Andrea Consolo, l’ala-pivot Giuseppe Coppolino e l’universale Nanni Piccolo. Si tratta di calcettisti esperti e di qualità, che vantano eccellenti curricula sportivi. Nel passato torneo, hanno fornito un prezioso contributo per la qualificazione ai playoff della compagine dello Stretto.

Su di loro il tecnico Salvatore Battiato ha detto: “Andrea, Giuseppe e Nanni rappresentano lo “zoccolo duro” della scorsa annata agonistica e dei punti di riferimento. Sono contento che resteranno a mia disposizione, perché possono dare quella spinta in più alla squadra, fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Sono persone serie e potranno dare consigli molto utili ai giovani in organico, la cui crescita deve rappresentare per noi una importante risorsa a breve, medio e lungo termine”.

Largo ai giovani e via al raduno pre stagionale

La società del presidente Fabrizio Caratozzolo mantiene la “linea verde” del proprio ambizioso progetto. Continueranno a vestire, infatti, la maglia giallorossa i portieri Federico Venuto, Ivan Irrera Costa e Manuel Colucci, e i giocatori di movimento Andrea Cucinotta, Giuseppe Barbagallo e Marco Costa. Venuto (classe 2002) vanta già un discreto numero di presenze in A2 con Siac Messina e Bovalino C5, mentre gli altri cinque compagni, tutti 2003 e 2004 e prodotti del vivaio, hanno collezionato “gettoni” in B e maturato una preziosa esperienza nell’Under 19 nazionale. Dirigenza e staff tecnico contano molto sulla loro crescita sportiva, poiché rappresentano il presente e, soprattutto, il futuro del club peloritano, avendo buone potenzialità e margini di miglioramento.

Nei prossimi giorni, sono attese altre novità per quanto riguarda il mercato e sarà reso noto il calendario degli allenamenti congiunti. La squadra si ritroverà, intanto, lunedì 28 agosto nella rinnovata palestra di Montepiselli, cuore pulsante dell’attività, per cominciare la preparazione estiva agli ordini di mister Salvatore Battiato. Si tratterà del primo atto della nuova appassionante annata agonistica, che proietterà il Messina Futsal nell’importante categoria nazionale.

